Compra una Ferrari e ne ricevi un’altra da collezione. No, non un’altra reale e guidabile, ma un modellino in scala. L’iniziativa è frutto della collaborazione tra Ferrari e l’azienda Amalgam, il cui rapporto dura da oltre 20 anni. Chi acquista alcuni modelli del Cavallino Rampante, quindi, può richiedere una replica esatta del proprio esemplare.

Bolide da salotto

Il modellino non è solo una rappresentazione in scala della Ferrari vera e propria. I progettisti di Amalgam realizzano una copia perfetta riprendendo tutti i dettagli, i colori e gli optional della controparte in dimensioni 1:1. I modellini sono disponibili in scala 1:8 o 1:12. Così, ad esempio, una Ferrari 812 Superfast può arrivare a misurare 60 cm di lunghezza.

Amalgam offre copie di Portofino M, Roma, 812 GTS, SF90 Stradale e SF90 Spider. L’intenzione è quella di coprire anche tutti i nuovi modelli che usciranno nei prossimi anni.

In scala…anche nel prezzo

Attenzione però: il modellino Ferrari non è propriamente regalato. Chi conosce Amalgam sa che le sue creazioni possono costare poco meno di una citycar: ad esempio una replica scala 1:8 della Ferrari F8 Tributo può arrivare a costare più di 10 mila euro. Se invece ci si "accontenta" della scala 1:12 il prezzo, ad esempio della Ferrari Portofino M,)si abbassa a 2.700 euro.

I prezzi possono anche crescere: qualche tempo fa avevamo parlato di una Ferrari 330 P4 di Le Mans riprodotta nei minimi dettagli (anche con le macchie di olio e pneumatici) in vendita a più di 12 mila euro.

Pensiamo però che chi spende più di 200 mila euro per una Ferrari, probabilmente non si dovrebbe fare troppi problemi ad aggiungere un “piccolo” extra per regalarsi un modellino (e che modellino) da aggiungere nella propria vetrina.