Un modellino molto speciale entra a far parte del catalogo di Amalgam Collection, la più famosa Casa di repliche in scala del mondo. Si tratta della Bugatti Veyron 16.4 Grand Sport, la versione top di gamma, con carrozzeria targa, della super hypercar. Proprio come il modello reale, che era limitato a sole 150 unità, il modello in scala 1:8 di Amalgam è limitato a soli 99 esemplari, con una base d'asta non proprio per tutti.

Replica dettagliata

Nella classica tradizione Amalgam, anche questa replica in scala è completamente realizzata a mano. È stata ideata con la collaborazione e l'assistenza di Bugatti, per assicurarsi che i dettagli, le finiture originali e i materiali fossero pari e all'altezza dell'auto reale.

Come si può vedere dalle foto, la collaborazione ha dato i suoi frutti, con il modellino in scala che sembra proprio identico a quello reale. L'attenzione ai dettagli, impiegata nella realizzazione di questo modellino è stata altissima, grazie all'uso del progetto in CAD originale e grazie alle più moderne tecniche di scansione digitale, estremamente accurate.

Il modellino in scala Amalgam rappresenta una Bugatti Veyron 16.4 Grand Sport in edizione limitata e nel listino della Casa di modellismo è disponibile in tre combinazioni di colori: bianco con interni caffè, nero con interni arancioni e blu con interni cognac. Ogni unità viene venduta con una base d'asta di 14.023 dollari (circa 13.000 euro al cambio attuale), con la versione bianca già esaurita al momento della stesura di questo articolo.

Insieme alla versione classica, Amalgam ha reso disponibile anche una replica della Veyron 16.4 Grand Sport Venet, con un prezzo base di 18.237 dollari (circa 16.500 euro al cambio attuale). Si tratta dell'edizione speciale dell'hypercar francese progettata dal pittore e scultore francese Bernar Venet e mostratata al pubblico per la prima volta nel dicembre 2012, durante l'Art Basel di Miami Beach.