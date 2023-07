Nel parco auto della polizia c’è spazio anche per delle vere supercar. Nella flotta “nostrana”, per esempio, è impiegata una Lamborghini Huracan, mentre in passato è stata utilizzata anche una Gallardo. Non solo: la Municipale di Milano ha in dotazione una Ferrari 458 Italia sequestrata nel 2015 alla criminalità organizzata.

Quale potrebbe essere, quindi, la prossima super Volante in dotazione alle forze dell’ordine? Proviamo a immaginarlo.

Un V12 che ama correre

Tra le supercar più “hot” degli ultimi anni c’è senza dubbio la Ferrari Purosangue, che nel nostro render indossa la speciale divisa della Polizia Stradale. In effetti, sulla carta, la Purosangue ha dalla sua tanti punti a favore.

Partiamo prima di tutto dalla potenza, che sulla Ferrari non manca di certo. Qui troviamo un 6.5 V12 aspirato da 725 CV e 716 Nm (sempre più una rarità in un momento in cui anche i Costruttori di supercar puntano sull’ibrido) abbinato a un cambio automatico a 8 rapporti e alla trazione integrale, quest’ultima essenziale per domare al meglio l’esuberanza del SUV sulle strade più tortuose con climi rigidi.

Ferrari Purosangue Polizia, il render di Motor1.com

Lo 0-100 km/h è coperto in appena 3,3 secondi e la velocità massima è di 310 km/h: numeri importanti quando si devono portare a termine delle missioni con la massima velocità.

Già, ma per quali missioni la polizia potrebbe usare la Purosangue? Probabilmente le stesse che vedono protagonista la Huracan donata da Lamborghini, che viene usata principalmente per il trasporto urgente di sangue e organi.

A tal proposito, ricordiamo una delle imprese più famose della “Lambo”, che nel dicembre 2020 riuscì a percorrere 489 km in 3 ore a una velocità media di 233 km/h potendo così consegnare in tempo un rene per un trapianto al Policlinico Gemelli di Roma.

Spaziosità elevata (e un precedente storico)

La praticità è un altro aspetto importante, perché con quattro sedili e un bagagliaio da 473 litri c’è spazio per tutti, passeggeri e carichi speciali inclusi. Questi ultimi viaggerebbero in modo estremamente stabile, grazie alle innovative sospensioni della Ferrari governate da motori elettrici a 48 Volt per assorbire le irregolarità della strada e ridurre il più possibile il rollio.

Inoltre, sulla Purosangue è presente un secondo schermo per il passeggero anteriore, che, attraverso una speciale conversione, potrebbe essere utilizzato per comunicare direttamente con la centrale operativa o per svolgere altre operazioni in movimento.

E poi c’è anche un pizzico di tradizione. Già in passato una Ferrari è stata utilizzata dalle forze dell’ordine, come la 250 GTE 2+2 del Maresciallo Spatafora, una leggenda degli anni ’60 impiegata per tenere il passo dei fuggitivi dell’epoca.

E voi, la vedreste bene una Purosangue come auto della polizia? In alternativa, quali altre super sportive suggerireste? Fatecelo sapere nei commenti!