Ogni Paese ha le proprie auto della polizia. In Italia si utilizzano tanto Fiat Punto e Stilo e Alfa Romeo Giulia e Giulietta, mentre negli USA gli agenti sono al volante di Dodge Charger o Ford Explorer.

In Brasile la situazione è diversa: qui la flotta è molto variegata ed è composta anche da auto sequestrate ai criminali.

Una flotta in espansione

Le forze dell’ordine brasiliane possono già contare su Mercedes e Land Rover, ma il parco auto è in costante espansione. Nel corso di una cerimonia istituita per il 93esimo anniversario dalla fondazione della polizia federale brasiliana sono state presentate una serie di vetture pronte ad entrare il servizio.

L’istituzione ha specificato che le auto sportive e di lusso sono state sequestrate grazie ad un’operazione speciale condotta dal dipartimento di polizia dello Stato di Mato Grosso Do Sul. Così le forze dell’ordine potranno mettersi al volante di 7 nuovi modelli.

I nuovi ingressi

La flotta è composta da una Mercedes E 300 del 2019 equipaggiata con un motore 2.0 turbo da 245 CV e un cambio automatico a 9 rapporti. Tra i SUV c’è una Land Rover Range Rover Velar P300 R-Dynamic SE da 300 CV, una Porsche Cayenne GTS da 440 CV capace di percorrere lo 0-100 km/h in 5,1 secondi e una Jeep Grand Cherokee Limited del 2012 con motore 3.6 V6.

C’è spazio anche per il pick-up Toyota Tundra (venduto solo nel mercato nordamericano) con motore 5.7 V8 da 386 CV. Nella flotta sono presenti anche due BMW Serie 3 nelle versioni 320i Sport e 330i M Sport con motori da 184 e 258 CV.

Tutte le auto sono state rimesse a nuovo e decorate con la livrea della polizia brasiliana. Un’iniziativa interessante per non lasciare dimenticati in un deposito questi stupendi bolidi.