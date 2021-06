Ad ogni Paese, la sua auto della polizia. Così in Italia abbiamo, tra le altre, la BMW Serie 3 Touring o, per le missioni più impegnative, la Lamborghini Huracan. In altre nazioni, come la Germania, troviamo la Volkswagen Passat o la Mercedes Classe E.

E negli Emirati Arabi? Qui la situazione, lo sappiamo, è molto particolare. “L’inflazione” di supercar e super fuoristrada (ad esempio, la mostruosa Mercedes G 63 AMG 6x6) ha portato il Paese a dotarsi di un parco auto all’altezza e la nuova aggiunta è la Toyota Land Cruiser 300.

Una flotta da sogno

Il fuoristrada giapponese, la cui nuova generazione è stata annunciata recentemente, si va ad unire ad una flotta piuttosto ricca (in tutti i sensi). I corpi di polizia di Dubai e Abu Dhabi, ve lo abbiamo raccontato altre volte, possono contare su Porsche, Bentley, McLaren, Ferrari e persino su una Bugatti Veyron. D’altronde, per fermare corse clandestine o malviventi a bordo di velocissime hypercar, servono mezzi all’altezza.

La Porsche 918 Spyder della polizia di Dubai

Per le situazioni meno estreme, comunque, il dipartimento si affida anche al SUV Genesis GV80, atteso nei prossimi mesi anche in Europa.

Il fuoristrada è il suo habitat

La Land Cruiser 300 non arriverà in Italia, soprattutto nella motorizzazione scelta dalla polizia. Sotto al cofano del fuoristrada, infatti, c’è un 3.5 V6 biturbo da 415 CV e 650 Nm di coppia, più potente di 30 CV e 108 Nm rispetto alla precedente unità 5.7 V8.

La maggiore potenza va di pari passo con una carrozzeria alleggerita di 200 kg. Per il resto, la Land Cruiser è uno dei punti di riferimento in tutto il mondo per quanto riguarda l’off-road.

La trazione integrale, le modalità di guida del sistema Multi-Terrain Select e le telecamere nel sottoscocca del Multi-Terrain Monitor permettono alla Toyota di cavarsela egregiamente quando si abbandona l’asfalto. L’ideale per inseguimenti nel deserto ad alta velocità.