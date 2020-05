6 / 13

Così come la Charger, la Dodge Durango è uno dei SUV della polizia più eleganti. Dodge rinforza tutta la struttura del telaio, con alcune modifiche speciali come i freni ad alte prestazioni, in grado di fermare il SUV full-size da 100 km/h a zero in circa 40 metri.

Motori e trasmissioni sono in condivisione con la Charger, quindi si parla nuovamente di un 3.6 V6 (qui, però, è capace di 300 CV) e del 5.7 V8 con 365 CV. Sul Durango, però, la trazione è sempre integrale AWD.