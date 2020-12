La Germania è sicuramente tra i paesi dove il tuning è di casa, con innumerevoli preparatori più o meno piccoli costantemente impegnati a metter mano a modelli di serie, tirando fuori bolidi potentissimi e cattivissimi. E non solo per privati cittadini.

Da anni infatti, in occasione del Motor Show di Essen,(quest'anno in versione digitale) va in scena l’iniziativa TUNE IT! SAFE!, con la quale preparatori specializzati elaborano sportive vestendole con la livrea della polizia tedesca. Quest’anno è toccato ad AC Schnitzer, che per l’occasione ha sfornato una BMW M850i iper vitaminizzata.

Prova a scappare

In realtà la base di partenza non è una normale Serie 8, ma la AC8 5.0i, ovvero la coupé tedesca elaborata e venduta dal tuner tedesco, sulla quale sono state apposte le classiche decalcomanie della polizia tedesca, dalla scritta Polizei alle bande gialle e blu e – naturalmente – i lampeggianti sul tetto.

Ma ciò che più conta è altro, a partire dal motore che dai normali 530 passa a 620 CV, con coppia fissata a 840 Nm (scaricati a terra dalla trazione integrale xDrive), 90 in più rispetto ai 750 della vettura di serie, grazie ai quali può passare da 0 a 100 km/h in appena 3,2”.

Cattivissima

C’è poi la caratterizzazione estetica, fatta di cerchi in lega da 21” con pneumatici Hankook Ventus S1 evo 3 da 255/30 ZR21 all’anteriore e 295/25 ZR21 al posteriore. Ruote XXL sulle quali poggia una carrozzeria dotata di uno speciale pacchetto aerodinamico in fibra di carbonio composto da splitter anteriore minigonne, spoiler e diffusore posteriore, dal quale sbucano 4 specifici.

Anche la meccanica è stata rivista, con nuovo set di molle per abbassare l’assetto di circa 25 mm. Un bolide velocissimo e piantato a terra, testato per l’occasione anche lungo il mitici tracciato del Nurburgring.

Da esposizione

Se già vi immaginate inseguimenti alla Fast&Furious tra la BMW M850i della polizia e bande di criminali in supercar siete però sulla strada sbagliata. La super coupé bavarese infatti rappresenta solo un modo per promuovere l’annuale iniziativa, sostenuta tra gli altri dal Ministero federale dei trasporti, volta a sensibilizzare gli automobilisti sul tema del tuning.

Se infatti modificare auto è una moda diffusa in Germania, polizia e autorità vogliono sottolineare come si possano creare bolidi originali e potentissimi, senza per questo infrangere il codice della strada.