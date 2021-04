Ci sono fuoristrada e fuoristrada. Quelli che sembrano esserlo, quelli che lo sono davvero e quelli che sono incredibilmente estremi. Pensiamo che la Mercedes G 63 AMG 6x6 appartenga a quest’ultima categoria. Il mostro tedesco a sei ruote e con 544 CV è in vendita nel concessionario tedesco Mechatronik.

Esattamente come le dimensioni e le prestazioni, anche il prezzo è “gigantesco”.

Può affrontare qualsiasi cosa

La G 63 AMG 6x6 è un’auto pensata per sopravvivere ad ogni situazione. La Classe G di partenza è stata allungata per accomodare altre due ruote motrici sull’asse posteriore e avere così un pratico e lussuoso cassone realizzato in bambù.

Il lato “negativo” delle ruote extra è che serve un garage piuttosto spazioso per parcheggiarlo. Questa speciale Classe G, infatti, ha una lunghezza di 5,87 metri, una larghezza di 2,10 metri e un’altezza di 2,30 metri. Inoltre, per noi italiani, questo bestione da 3,9 tonnellate sarebbe guidabile solo con la patente C.

Se già il fuoristrada Mercedes è uno dei più versatili al mondo, in questa reincarnazione diventa davvero inarrestabile.

Basta solo dire che troviamo cinque differenziali bloccabili e un particolare sistema che consente di regolare la pressione degli pneumatici da 37” per migliorare l’aderenza sui fondi difficili.

Rocce, fango, sabbia, neve o ghiaccio: questa Mercedes sembra non temere veramente niente. Non ci sono problemi nemmeno di fronte ad un corso d’acqua, visto che la 6x6 può affrontare guadi di un metro.

La G 63 AMG però si dimostra essere anche un ampio e accogliente salotto. Nello specifico, troviamo rivestimenti in pelle, alcantara e Piano Black, oltre a diverse aggiunte tecnologiche. Tra queste ci sono i due schermi per i passeggeri posteriori.

Un mostro pari al nuovo

L’esemplare in vendita da Mechatronik è praticamente full optional e ha avuto solo un proprietario (originario del Kuwait) dal 2015. Il mostro con motore V8 biturbo da 544 CV e 758 Nm di coppia è stato guidato per appena 230 km ed è quindi in condizioni pari al nuovo.

Per portare a casa la regina dei fuoristrada, prodotta in soli 100 esemplari, servirà staccare un assegno da 1.037.659 euro. Una cifra da vera supercar.