Una delle Mercedes stradali più potenti della storia è di certo la Mercedes-AMG GT Coupè4 63 S E-Performance 4MATIC+, auto dal nome complesso quasi come la sua meccanica ibrida plug-in che esprime la bellezza di 843 CV.

Una simile super berlina coupé a trazione integrale che è capace di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 2,9 secondi può diventare però ancora più speciale, almeno nel look. È quello che ha fatto Lorenzo Pellegrini, calciatore della nazionale e capitano della Roma, ottenendo qualcosa di unico.

Non solo wrapping

La Mercedes-AMG che vedete in queste foto è stata infatti sottoposta alle cure della carrozzeria Tittarelli, azienda romana specializzata in car wrapping, ma anche nell'applicazione di pellicole protettive, vetri oscurati e personalizzazione di cerchi, freni e kit di carrozzeria.

Tittarelli Luxury Custom La Mercedes-AMG GT Coupè4 63 S E-Performance 4MATIC+ di Lorenzo Pellegrini, la vista posteriore

Il centrocampista della Roma ha scelto assieme al team di Tittarelli Luxury Custom di apportare diverse modifiche alla supercar tedesca per renderla ancora più aggressiva e "misteriosa".

Total black e bronzo

L'aggiornamento principale per questa Mercedes-AMG GT Coupè4 63 S E-Performance 4MATIC+ riguarda l'applicazione di un look "total black" per tutti gli esterni, cerchi da 21" opzionali compresi. Questi, che fanno risaltare le pinze dei freni ceramici, montano pneumatici da 275/35 ZR21 davanti e 315/30 ZR21 dietro.

Tittarelli Luxury Custom La Mercedes-AMG GT Coupè4 63 S E-Performance 4MATIC+ di Lorenzo Pellegrini il dettaglio delle ruote anteriori

Ma la personalizzazione voluta da Pellegrini non si ferma qui e include fari e vetri oscurati, scritte in nero e bronzo, diversi altri dettagli color bronzo e lo scarico sportivo. Dalle foto si nota anche la presenza dell'alettone posteriore fisso in carbonio che è un optional a richiesta.

Tittarelli Luxury Custom La Mercedes-AMG GT Coupè4 63 S E-Performance 4MATIC+ di Lorenzo Pellegrini, il dettaglio delle scritte in nero e bronzo

Per conoscere meglio il lavoro di Tittarelli e le sue auto personalizzate di ogni taglia e potenza, tra cui la Tesla Model 3 Hot Wheels di Motor1.com vi consigliamo di guardare il nostro video qui sotto sul mondo del wrapping.

Tutto sul car wrapping

La belva AMG da 843 CV

Se invece siete incuriositi da questa supercar tedesca "in incognito", vi ricordiamo che la Mercedes-AMG GT Coupè4 63 S E-Performance 4MATIC+ è dotata di una motorizzazione ibrida plug-in composta da un 4.0 V8 biturbo da 639 CV e da un motore elettrico da 204 CV per 843 CV complessivi con 1.470 Nm di coppia.

La trazione è integrale, il cambio è il 9 marce multi frizione AMG SPEEDSHIFT MCT9 e ha una batteria da 6,1 kWh che fornisce un'autonomia elettrica di 13 km WLTP. Ben più impressionanti sono i dati di velocità massima e accelerazione: questa spettacolare GT Coupé4 arriva a 316 km/h, scatta da 0 a 100 km/h in 2,9 secondi e completa lo 0-200 km/h in 9,9 secondi.

Il prezzo di listino della Mercedes-AMG GT Coupè4 63 S E-Performance 4MATIC+, senza optional e personalizzazioni, è di 210.111 euro.