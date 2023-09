La gamma della nuova Mercedes Classe E station wagon si completerà a breve con le versioni AMG. Oltre alla potentissima E 63, nel listino dovremmo trovare anche l’E 53, che al pari della variante con più cavalli, sarà dotata di un motore ibrido plug-in.

A confermarlo sono le foto spia più recenti, dove si vede il prototipo della Classe E dotato di due sportelli, uno per rifornire il serbatoio e l’altro per ricaricare la batteria.

Stile sportivo

Le sottili mimetizzazioni nel frontale non nascondono del tutto le forme della Mercedes, che sfoggia la classica calandra Panamericana e aggressive prese d’aria trapezoidali. Così, il paraurti ha forme ancora più aggressive, mentre i fari LED conservano il caratteristico design a doppia goccia.

Mercedes E 53 Station Wagon, le foto spia

I grandi cerchi in lega da almeno 20” lasciano intravedere le pinze freno rosse, mentre nel posteriore troviamo un diffusore dedicato con quattro terminali di scarico. Non sembrano esserci particolari cambiamenti, invece, nel look del portellone e nella grafica dei fari.

Come la Classe S ibrida plug-in

Nella dotazione della Mercedes non dovrebbero mancare una taratura leggermente più rigida degli ammortizzatori e una risposta più diretta dello sterzo e della trasmissione a 9 rapporti.

Mercedes E 53 Station Wagon, le foto spia

Arrivando al powertrain, secondo alcuni rumors l’E 53 AMG potrebbe equipaggiare la stessa unità ibrida plug-in presente sulla S 580e. Qui il 3.0 sei cilindri lavora insieme ad un motore elettrico per una potenza totale di 517 CV, oltre a garantire un’autonomia a zero emissioni intorno ai 100 km. È possibile che questo stesso motore sia alla base dell’AMG 63, anche se è lecito attendersi valori ancora più elevati, forse superiori ai 700 CV.

Intanto, prosegue il conto alla rovescia per l’E 53 AMG, che potrebbe essere svelata già entro la fine dell’anno.