La prima Mercedes CLE in assoluto ha fatto il suo debutto ufficiale nel luglio di quest'anno, sostituendo la Classe E e la Classe C nelle versioni coupé e cabrio. Tuttavia, la gamma non è ancora completa, dato che all'appello manca la variante più sportiva AMG.

Quest'ultima è attualmente in fase di sviluppo, come dimostra un nuovo video spia che vede protagonista un prototipo completamente camuffato.

Verso i 680 CV

Ciò che si nota (o meglio, si sente) subito nel video è la silenziosità della CLE. Questo perché l'AMG dovrebbe utilizzare la stessa unità ibrida plug-in col 2.0 a 4 cilindri che nella C 63 raggiunge i 680 CV. Un'altra ipotesi (anche questa non confermata ufficialmente dalla Casa) prevede l'impiego del 3.0 biturbo sei cilindri e di un motore elettrico, con numeri molto simili alla C 63.

Sta di fatto che a caratterizzare la Mercedes sarà un body kit dedicato, con splitter generosi, minigonne più larghe e inserti specifici su passaruota e portellone.

Come si vede nel video e come mostrato in precedenza dalle foto spia, anche questa CLE AMG si riconoscerà dalla calandra Panamericana con listelli verticali cromati. Ci aspettiamo anche un abitacolo con finiture ancora più sportive e grafiche speciali per l'infotainment MBUX.

La gamma attuale

Attualmente, il listino della CLE è composto da tre motorizzazioni. La 220 d impiega un 2.0 turbodiesel mild hybrid da 197 CV (+23 CV forniti dal motore elettrico), mentre tra le versioni a benzina troviamo la 200 da 204+23 CV e la 300 4Matic da 258+23 CV.

Mercedes CLE AMG, le prime foto spia

Non sappiamo ancora quando debutterà l'AMG, che sarà disponibile sia nella variante coupé che in quella cabriolet. Secondo le prime informazioni, la presentazione della Mercedes potrebbe avvenire nella prima metà del 2024, con la commercializzazione prevista nel terzo trimestre dello stesso anno.