Dopo quattro, cinque, sei, otto e dodici cilindri, finalmente una Classe G senza cilindri! Al posto del motore a combustione, la Geländewagen puramente elettrica monta quattro motori, uno per ogni ruota.

È ancora un fuoristrada a tutti gli effetti e, in alcuni casi, è persino più capace di percorrere i sentieri battuti rispetto al modello a gas.

Elettrica con 587 CV

Sebbene il design sia stato in gran parte ripreso, Mercedes G 580 con EQ Technology nasconde importanti cambiamenti sotto la sua pelle così familiare. I quattro motori sono in grado di erogare una potenza combinata di 587 CV e un'enorme coppia di 1.165 Nm.

Mercedes G 580 elettrica con EQ Technology, la vista di tre quarti anteriore

Questo la rende il nuovo re della collina, con 2 CV e 314 Nm in più rispetto alla G 63 AMG. E poiché si tratta di un veicolo elettrico, la coppia si attiva immediatamente.

Fuoristrada vero

La configurazione a quattro motori consente di raggiungere le 60 miglia orarie da fermo 0-96,56 km/h) in 4,6 secondi, ovvero quattro decimi di secondo in meno rispetto alla versione AMG a benzina. A tavoletta, la G elettrica è limitata elettronicamente a 180 km/h. Ma non si acquista una Classe G per la sua accelerazione in rettilineo o per la sua velocità massima. Le doti fuoristradistiche restano il suo punto di forza. Mercedes dichiara una profondità massima di guado di 85 cm. Si tratta di quasi 15 cm in più rispetto alla G 550 e alla G 63.

Mercedes G 580 elettrica con EQ Technology in fuoristrada

La Classe G elettrica può scalare pendenze laterali fino a 35 gradi e offre quasi 25 cm di altezza libera dal suolo tra gli assi. Affronterà facilmente terreni accidentati grazie all'angolo di avvicinamento di 32 gradi, all'angolo di partenza di 30,7 gradi e all'angolo di ribaltamento di 20,3 gradi. Come la Classe G normale, è in grado di salire fino a una pendenza del 100%. No, questo non significa che può salire in verticale. Ciò equivale a un angolo di 45 gradi, poiché la pendenza è una funzione dell'aumento rispetto alla corsa.

Le doti fuoristradistiche variano da una modalità a basso regime, grazie a un cambio a due velocità, a una funzione di marcia strisciata. Una funzione chiamata "G-Turn" è il gergo del marketing che indica la capacità del veicolo di ruotare sul posto. Sono inclusi il bloccaggio virtuale del differenziale reso possibile dal torque vectoring e gli ammortizzatori adattivi regolabili. C'è anche una funzione G-Steering per ridurre significativamente il raggio di sterzata e tirarsi fuori da una situazione difficile.

Grande batteria da 116 kWh

La G580 con EQ Technology è dotata di sospensioni anteriori indipendenti e di un solido assale posteriore, oltre a una protezione del sottoscocca che utilizza carbonio e altri materiali robusti per proteggere l'enorme batteria da 116 kWh contenuta nel telaio a longheroni.

Mercedes G 580 elettrica con EQ Technology, la vista di tre quarti posteriore

L'autonomia rimane un mistero, ma sappiamo che la batteria può essere caricata fino a 200 kW. Con una connessione a corrente continua, ci vorranno circa 32 minuti per passare dal 10 all'80%.

Mascherina illuminata

Con un aspetto immediatamente familiare, l'EV da viaggio mantiene la forma squadrata e lo stile robusto del modello a benzina o diesel, ma guadagna una griglia chiusa con un contorno illuminato. La vettura riprende il concept EQG del 2021 e può essere acquistata senza la ruota di scorta posteriore. Al suo posto, Mercedes inserisce una scatola che può contenere il cavo di ricarica, le catene da neve e gli attrezzi, a condizione che gli oggetti non superino i 10 kg di peso.

Mercedes G 580 elettrica con EQ Technology, il dettaglio della mascherina illuminata

Sebbene l'aspetto sia ancora quello di un mattone su ruote, sono state apportate alcune sottili modifiche aerodinamiche per aumentare l'efficienza. Il cofano è stato leggermente rialzato e sono state introdotte delle barriere d'aria per i passaruota posteriori svasati. Inoltre, sono presenti rivestimenti diversi sui montanti A e uno spoiler sul tetto. È anche possibile pagare un extra e optare per un pannello nero per la griglia.

Interni familiari e cofano "trasparente"

Anche gli interni si ispirano molto alla Classe G normale, tanto che non si nota subito la differenza. Sono presenti i soliti schermi da 12,3 pollici e il maniglione sul lato passeggero della plancia. Mercedes offre la stessa funzionalità di "cofano trasparente" che abbiamo visto di recente sulla G, resa possibile dalla telecamera a 360 gradi. Questa funzione permette al guidatore di vedere "attraverso" il cofano, come su altri modelli recenti come il SUV EQE e il SUV EQS.

Mercedes G 580 elettrica con EQ Technology, gli interni

Al lancio la Classe G elettrica sarà offerta in versione Edition One. Questa è disponibile in quattro colori speciali Manufaktur (South Sea Blue Magno, Moonlight White Magno, Moonlight White Metallic, Arabian Grey) e nel consueto Obsidian Black Metallic. Indipendentemente dal colore scelto, tutti sono dotati di pinze dei freni blu e di un inserto per le strisce di rifinitura. Il box posteriore di cui abbiamo parlato prima è incluso di serie, così come l'AMG Line e il Night Package con cerchi da 20 pollici e accenti scuri sulla carrozzeria.

All'interno sono presenti finiture e cuciture in fibra di carbonio blu, oltre a quello che Mercedes chiama "G-Roar". Si tratta di un finto rumore del motore che imita il suono di una Classe G dotata di motore a combustione in fase di accelerazione.

Ci sarà anche la batteria al silicio

Mercedes non dice quanto costa la G elettrica, ma probabilmente avrà un sovrapprezzo rispetto ai modelli termici. La Mercedes-AMG G 63 attualmente a listino costa 202.371 euro. Le nuove versioni con motore elettrico sono probabilmente un po' più costose.

Mercedes G 580 elettrica con EQ Technology, due nuovi colori

Nel 2022, Mercedes ha annunciato che la Classe G elettrica avrebbe ricevuto un pacco batterie migliore con chimica anodica al silicio circa un anno dopo il lancio del modello. Supponendo che la tempistica non sia cambiata, il lancio è previsto per il 2025. Si stima che le nuove celle garantiscano un aumento del 20-40% della densità energetica, raggiungendo gli 800+ Wh/l a livello di cella. La batteria potenziata dovrebbe aumentare l'autonomia "in misura significativa".