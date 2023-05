L'arrivo, a luglio 2025, del nuovo standard Euro 7 sulle emissioni inquinanti delle auto comporterà un aumento del costo di circa 2.000 euro per ogni vettura.

A dirlo è uno studio di Frontier Economics commissionato dall'Acea, l'associazione europea dei costruttori di automobili, secondo cui i costi diretti per la produzione di auto con motore a combustione interna.

Secondo le stime riportate nella ricerca i 2.000 euro di aumento si riferiscono ai soli costi diretti di produzione, dovuti ad attrezzature e investimenti, mentre l'aumento dei prezzi delle auto "tradizionali" per i clienti potrebbe essere ancora superiore.

2.629 euro in più per ogni auto diesel

Scendendo un po' più nel dettaglio dello studio presentato dall'industria europea dell'auto, vediamo che l'aumento stimato dei costi diretti per la produzione delle auto Euro 7 è da 5 a 10 volte superiore a quello citato dalla Commissione europea.

Costi diretti Euro 7

(costo medio per auto) Auto a benzina Auto diesel Stime Aceca 1.862 euro 2.629 euro Stime Commissione europea 184 euro 446 euro

Nello specifico vediamo che l'Acea stima un costo medio per le auto diesel di ben 2.629 euro, quasi cinque volte più alto di quello previsto dalla Commissione europea, con le auto a benzina che arrivano addirittura a dieci volte di più: 1.862 euro contro 184 euro.

Euro 7, i costi diretti secondo l'Acea

"Euro 7: impatto ambientale basso e costo elevato"

Nel presentare queste stime, incentrate per l'Acea su "una valutazione indipendente e conforme dei costi incrementali per ogni nuovo veicolo Euro 7, basata sulle stime degli esperti del settore", il direttore generale Sigrid de Vries dice:

"L'industria automobilistica europea è impegnata a ridurre ulteriormente le emissioni a beneficio del clima, dell'ambiente e della salute. Tuttavia, la proposta Euro 7 non è semplicemente il modo giusto per farlo, in quanto avrebbe un impatto ambientale estremamente basso a fronte di un costo estremamente elevato.

Sigrid de Vries, Acea

La transizione verso l'elettrificazione consentirà di ottenere maggiori benefici per l'ambiente e la salute, sostituendo al contempo i veicoli più anziani sulle strade dell'UE con modelli Euro 6/VI altamente efficienti".

Secondo l'Acea le attuali norme Euro 6 rappresentano gli standard più completi e severi al mondo in materia di emissioni inquinanti (come NOx e particolato), con emissioni dei gas di scarico "già a un livello appena misurabile grazie alla tecnologia dei veicoli all'avanguardia".

Emissioni allo scarico

La stessa associazione sottolinea poi il fatto che la proposta dell'Euro 7 comporterà anche dei costi indiretti, come ad esempio l'aumento del consumo di carburante, con costi in crescita del 3,5% nella vita del veicolo. Per un'auto questo aumento dei costi si traduce in 650 euro in più.