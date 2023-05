L'Italia, assieme ad altri sette Paesi tra cui la Francia e la Polonia, ha firmato un documento congiunto inviato alla Commissione europea in cui si dice contraria all'introduzione del nuovo regolamento Euro 7 sulle emissioni di auto e furgoni.

Il "paper" sottoscritto da Italia, Bulgaria, Repubblica Ceca, Francia, Polonia, Romania, Slovacchia e Ungheria esprime tutte le preoccupazioni dei rispettivi governi per la proposta di introduzione dell'Euro 7 a partire da luglio 2025, definita dal gruppo contrario come "irrealistica" e che rischia di "avere degli effetti negativi sugli investimenti nel settore, già impegnato nella transizione verso l'elettrico".

Il fronte unito contro l'Euro 7 si compone di otto Stati avversi alla decisione europea concentra in particolare l'attenzione e le sue perplessità sulle nuove regole relative alle emissioni in atmosfera di inquinanti da freni e pneumatici:

"Viene percepita l'importanza di migliorare le performance in termini di emissioni che saranno ancora rilevanti dopo il 2035, in particolare per le particelle legate all'abrasione (freni e pneumatici), in quanto consentiranno al settore di concentrarsi sulle emissioni che saranno ancora prodotte dai veicoli elettrici dopo 2035."