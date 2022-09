Sigrid de Vries, il nuovo direttore generale di Acea (l’associazione europea dei costruttori auto), prende parola a un mese dalla sua nomina.

Il nuovo numero uno dell’Associazione fa il punto sullo stato del mercato automotive in Europa con riflessioni importanti sulla transizione elettrica e sulle relative conseguenze sulla mobilità e sul mondo del lavoro.

L’analisi di de Vries parte sottolineando l’apporto del comparto automotive in termini economici e di ricerca nei confronti dell’intera Unione Europea:

“Siamo in una fase storica molto incerta e dobbiamo assicurarci che un’industria così strategica resti competitiva per assicurare gli obiettivi delle zero emissioni e di una mobilità sempre più smart e sicura.

Il settore dell’auto è una forza economica per tutta l’Unione con ricavi annuali complessivi di 79,5 miliardi di euro e un indotto fiscale di 375 miliardi per tutti i governi. Inoltre, con 59 miliardi di euro ogni anno, l’automotive è il primo investitore in Europa per ricerca e sviluppo e vale da solo un terzo di tutti gli investimenti della Regione”.