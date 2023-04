In soli cinque anni, Cupra è diventata una delle Case più interessanti dell’intero panorama europeo. Dopo il trampolino di lancio rappresentato dalla Formentor, ora il marchio spagnolo è pronto a compiere un altro importante passo col suo secondo modello elettrico.

La Tavascan si aggiunge così alla Born e diventa il primo SUV coupé del brand, che resta fedele alla sua filosofia sportiva e anticonvenzionale e prosegue la sua graduale elettrificazione.

Oltre alla Tavascan, infatti, nel 2024 arriveranno anche il SUV medio Terramar ibrido plug-in e la UrbanRebel elettrica, mentre la gamma attuale sarà totalmente rinnovata. Ultima fermata, il 2025, quando tutte le Cupra saranno elettrificate.

Interpreta a suo modo la piattaforma MEB

Disegnata e progettata a Barcellona e costruita nell’impianto di Anhui, in Cina, la Tavascan si basa sulla piattaforma MEB del Gruppo Volkswagen, che ha già dato vita a modelli analoghi come l’Audi Q4 e-tron, la Skoda Enyaq e la Volkswagen ID.4.

Cupra Tavascan

Lunga 4,64 m, larga 1,86 m e alta 1,60 m, la Tavascan traghetta verso il futuro lo stile Cupra. Il frontale è elaborato e aggressivo, con una grande “bocca” che accoglie un fascione nero con elementi in rilievo che danno dinamicità al “volto” del SUV. I fari LED Matrix coi tre elementi triangolari accentuano la personalità della Cupra, mentre di fianco si notano i cerchi in lega di misura da 19” a 21” con inserti color rame.

Il tre quarti posteriore della Cupra Tavascan

Il posteriore della Tavascan è altrettanto d’impatto, con un lunotto molto inclinato e la firma luminosa che avvolge l’intero portellone e il logo Cupra.

Per quanto riguarda le tinte, la Tavascan si può scegliere in Tavascan Blue, White Silver, Atacama Desert, Urano Grey, Hypernova Red e Century Bronze Matt.

Sportività di nuova generazione

L’abitacolo conserve il feeling sportivo e hi-tech delle altre Cupra, ma alza ulteriormente l’asticella in termini di tecnologia. Sulla Tavascan, infatti, debutta il nuovo schermo da 15” (il più grande mai montato su un modello della Casa spagnola) dotato di una barra retroilluminata per regolare volume della radio e climatizzatore.

Il sistema d’infotainment si può gestire anche coi comandi vocali, ha le schermate personalizzabili ed è compatibile con Apple CarPlay e Android Auto wireless. Ad arricchire l’equipaggiamento ci sono l’impianto audio Sennheiser da 12 altoparlanti e il quadro digitale da 5,3” di fronte al guidatore dove sono mostrate tutte le informazioni principali della vettura.

La plancia della Cupra Tavascan

Curati anche i rivestimenti dei sedili sportivi col poggiatesta integrato (più avanti saranno ordinabili anche i Cup Bucket in tinta Enceladus Grey Metallic, probabilmente gli stessi montati sulla Formentor VZ5). Disponibili in tessuto costituito al 90% da poliestere riciclato o microfibra riciclata, gli interni sono abbinabili alle colorazioni Soul Black e Dark Night.

Completa la dotazione di sistemi di assistenza alla guida. Sulla Tavascan ci sono il cruise control adattativo, il mantenimento di corsia, la frenata d’emergenza (anche agli incroci) con riconoscimento di pedoni e ciclisti e lo standard di comunicazione Car2x.

Cupra Tavascan, gli interni

In sostanza, la Cupra può “comunicare” con altre vetture e infrastrutture e ricevere informazioni riguardo l’arrivo di veicoli d’emergenza o sulla presenza di incidenti o eventi particolari lungo il tragitto.

Molto utili anche la telecamera a 360° e la funzione Trained Parking, con la vettura che “ricorda” gli ultimi 50 metri percorsi ed è in grado di percorrerli autonomamente parcheggiandosi da sola.

Trazione posteriore e integrale e fino a 340 CV

La Tavascan è disponibile in due versioni, Endurance e VZ. La prima monta un singolo motore elettrico posteriore da 286 CV e 545 Nm, mentre la variante più potente vede la presenza di una seconda unità posizionata sull’anteriore per 340 CV e 679 Nm complessivi. Così, la VZ può scattare da 0 a 100 km/h in soli 5,6 secondi, con un tempo nello 0-50 km/h di 2,4 secondi per accelerazioni fulminee da semaforo a semaforo.

Cupra Tavascan arriverà in concessionaria nel 2024

Il pacco batterie da 77 kWh è unico per entrambe le Cupra e permette circa 550 km di autonomia nel ciclo WLTP nella Endurance e 520 km nella VZ. Per modificare l’assetto e il comportamento della vettura, si possono scegliere le modalità di guida Range, Comfort, Performance, Cupra e Individuale (più la Traction per le VZ a trazione integrale), mentre il paddle al volante consentono di regolare la frenata rigenerativa in cinque gradi d’intensità.

La Tavascan può essere ricaricata fino a 135 kW in corrente continua per avere 100 km aggiuntivi in circa 7 minuti.