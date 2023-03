Che la BMW Neue Klasse fosse il modello della svolta elettrica per la Casa tedesca lo sapevamo già, ma molti nuovi dettagli sulla EV bavarese li scopriamo oggi con la presentazione dei risultati 2022 del gruppo.

La prima novità riguarda un'anteprima della Neue Klasse fissata per settembre 2023 al Salone di Monaco, in pratica un'evoluzione più realistica della concept BMW i Vision Dee che offre "nuovi passi avanti e nuovi dettagli su strada" della Neue Klasse.

In produzione dalla seconda metà del 2025

La versione di serie di questa inedita compatta a batteria la vedremo però nella seconda metà del 2025, momento in cui partirà la produzione nello stabilimento ungherese di Debrecen dedicato solo alla Neue Klasse.

BMW Neue Klasse, il render di Motor1.com

Dal 2026 inizierà poi l'assemblaggio anche nella storica fabbrica di Monaco di Baviera e dal 2027 a San Luis Potosi, in Messico. Altri stabilimenti produttivi saranno annunciati a breve.

La Neue Klasse si fa in sei

L'altra notizia riguarda la gamma della BMW Neue Klasse che nell'arco di due anni sarà composta da ben 6 diversi modelli basati sulla stessa architettura NCAR (new cluster architecture).

Le prime due Neue Klasse a debuttare saranno un SUV, anzi un SAV (Sports Activity Vehicle nella dicitura della Casa) e una berlina della stessa categoria della BMW Serie 3.

Arriva il BMW Panoramic Vision

Oltre alla piattaforma modulare dedicata all'elettrico e a una serie di innovazioni legate a motori elettrici e batterie, la Neue Klasse BMW (o forse sarebbe meglio chiamarle "le" Neue Klasse) sarà dotata di un futuribile head-up display simile a quello della concept i Vision Dee che è largo quanto tutto il parabrezza.

BMW Panoramic Vision

Sull'auto di serie, con gli adattamenti necessari rispetto al prototipo, si chiamerà BMW Panoramic Vision.

30% di autonomia in più e tempi di ricarica ridotti del 30%

Qualche dettaglio aggiuntivo è stato offerto anche sul powertrain elettrico di sesta generazione della BMW Neue Klasse che avrà un impianto elettrico ad alto voltaggio e batterie con celle ottimizzate e una chimica migliorata.

Il tutto per un'autonomia superiore del 30% rispetto ai livelli attuali, tempi di ricarica ridotti del 30% e quasi il 50% di costi produttivi in meno.

BMW Group annual conference 2023, Oliver Zipse

La Neue Klasse sarà quindi la leva strategica del Gruppo BMW per far salire rapidamente la curva di modelli elettrici in gamma, con l'obiettivo di arrivare a oltre la metà di BEV prima del 2030, con queste tappe:

2023: 15%

2024: 20%

2025: 25%

2026: 33%

<2030: 50%

Confermate la BMW i5, anche familiare e la iX2

Il ceo Oliver Zipse ha anche confermato il debutto nel 2023 della nuova BMW Serie 5, offerta anche nella versione elettrica i5, mostrata in anteprima con l'immagine di un'auto velata. Per la prima volta è stata annunciata anche la familiare elettrica BMW i5 Touring, in arrivo nella primavera del 2024.

BMW i5, il teaser BMW iX2, l'annuncio alla BMW Group annual conference 2023

Entro la fine del 2023 vedremo anche la prima BMW iX2, versione elettrica della nuova X2, mentre il piano prodotti fino al primo trimestre del 2024 conferma il debutto delle versioni a passo lungo di nuove Serie 5 e i5, le blindate Serie 7 e i7 Protection, oltre a MINI Countryman e Hatchback.