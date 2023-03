Il Gruppo BMW chiude bene il 2022 con risultati positivi sul fronte del fatturato, in aumento del 28,2% a quota 142,61 miliardi di euro e dell'utile netto, salito a 18,58 miliardi di euro e in crescita di un ancor più solido 49,1%.

In pratica l'unico dato negativo che arriva dal gruppo che unisce i marchi auto BMW, MINI e Rolls-Royce (oltre alle moto di BMW Motorrad) è quello delle vendite globali. Da gennaio a dicembre 2022 sono state infatti 2.399.632 le auto consegnate nel mondo da BMW Group, vale a dire il 4,8% in meno rispetto alle 2.521.514 unità del 2021.

Questo calo è così spiegato dal gruppo tedesco:

"La domanda costante ed elevata dei clienti si è riflessa nel forte portafoglio ordini dell'azienda. Tuttavia, non è stato possibile soddisfarla completamente a causa delle difficoltà di fornitura di componenti per semiconduttori, delle interruzioni della catena di approvvigionamento e del blocco di COVID in Cina."

Scendendo nel dettaglio delle consegne globali del Gruppo BMW vediamo i marchi BMW e MINI hanno sofferto di questa contrazione delle vendite 2022, tranne Rolls-Royce che come la maggior parte dei brand di lusso ed extra lusso risultano in crescita:

Particolarmente significativa è ormai diventata la quota delle auto elettrificate del gruppo bavarese, con la somma di ibride plug-in ed elettriche che raggiunge il 18,1% del totale (433.792 unità) e le elettriche pure che arrivano quasi al 9% con un raddoppio da 215.752 consegne nell'anno.

Questo ha contribuito a far scendere la media di emissioni di CO2 della gamma europea del Gruppo BMW che nel 2022 è passata a 105 g/km contro i 115,9 g/km del 2021 (-9,4%). Ancora più basso dovrebbe essere il livello nel 2023, con l'obiettivo dichiarato di arrivare al 15% di EV sul totale delle consegne annue.

Risultato 2022 Variazione percentuale sul 2021 Vendite globali 2,39 milioni -4,8% Margine EBIT 16,5% +2,1 punti percentuali Fatturato 142,61 miliardi di euro +28,2% Utile netto 18,58 miliardi di euro +49,1%

Ulteriori dettagli sul bilancio del Gruppo BMW per il 2022 e sulle prospettive per l'esercizio in corso saranno diffusi durante la conferenza annuale fissata per il 15 marzo 2023 (qui la diretta streaming).