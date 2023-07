"Vi mostreremo come intendiamo ridefinire il segmento Entry Luxury". Ecco come è stata anticipata pochi giorni fa la concept che Mercedes presenterà al Salone di Monaco 2023. Poche Poche parole senza particolari dettagli. Ad aggiungere qualche particolare ci pensa oggi la prima immagine che mostra - avvolta nell'ombra - la novità che la Stella porterà alla kermesse tedesca.

Si tratterà di una berlina e non di una compatta, sarà quindi una erede diretta della CLA e non della Classe A, a dimostrazione di come Mercedes creda ancora nelle classiche tre volumi. Basta che rappresentino al meglio la definizione di lusso.

Cosa sappiamo

La foto naturalmente non svela chissà quali particolari e al di là delle proporzioni emergono le linee che da muso e coda corrono su parte della fiancata. Elementi che paiono luminosi, chissà quindi che in quel di Mercedes non abbiano deciso di portare al livello successivo l'ormai classica illuminazione "coast to coast" sempre più presente sulle auto moderne.

Sappiamo anche che la concept - e il modello di serie, fotografato pochi giorni fa durante dei test e atteso per il 2025 - poggeranno sulla nuova piattaforma MMA, definita “electric first”. Vale a dire pensata per le auto elettriche in primis, ma potrà ospitare anche motorizzazioni termiche. Hardware inedito accompagnato dal nuovo sistema operativo completamente ripensato e ricco di funzionalità.

Gruppo numeroso

L'inedita concept non sarà la sola novità portata da Mercedes al Salone di Monaco 2023. La Casa infatti presenterà i restyling di EQA, EQB ed EQV assieme alla concept Vision EQXX e alla più recente Vision One-Eleven. Al loro fianco ci sarà l'intera gamma elettrica, anche da provare.

Mercedes EQXX Mercedes Vision One-Eleven

Alla kermesse bavarese infatti la Casa porterà 30 auto per i test drive e sarà presente sia nella parte all'aperto denominata Open Space, sia nei padiglioni della fiera.