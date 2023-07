La Mercedes CLA è stata aggiornata a gennaio con un importante restyling, ma la prossima generazione è già in fase di test. Negli scorsi mesi l'abbiamo avvistata in varie occasioni, con prototipi coperti da pesanti camuffamenti e una serie di indizi che ci hanno fatto pensare solo a una versione elettrica, ossia l'EQA.

Ora sappiamo che anche le varianti endotermiche continueranno a essere presenti nella futura gamma.

Sarà anche elettrificata

Per questo importante dettaglio, dobbiamo ringraziare i nostri fotografi in Spagna. Sorpresa durante i test ad alta quota, la Mercedes che vediamo è chiaramente un esemplare con motore termico.

Nuova Mercedes CLA, le foto spia della versione endotermica

A farlo capire, ci sono due caratteristiche. La prima è la mancanza di uno sportello di ricarica visibile sul lato destro, un elemento che abbiamo già visto su un prototipo durante i test invernali nel nord Europa. Qui, invece, è presente uno sportello sul lato sinistro, che corrisponde perfettamente alla posizione dello sportello del carburante sulla CLA 2024.

Inoltre, zoomando sulla parte inferiore del paraurti posteriore, si può notare un terminale di scarico. L'assenza di un adesivo giallo sulla carrozzeria (associato ai modelli ibridi plug-in o elettrici in fase di test per evidenziare la presenza di una grande batteria) fa pensare che il muletto di queste foto spia sia alimentato con un'unità mild hybrid a benzina o diesel.

Per il resto, il prototipo Mercedes è completamente camuffato, anche se i fari anteriori sembrano avere già la grafica di serie.

In generale, sappiamo che la prossima CLA si baserà sulla piattaforma Mercedes Modular Architecture (MMA), progettata per ospitare tutti i tipi di propulsori, da quelli 100% elettrici a quelli mild hybrid. Per avere maggiori informazioni, comunque, dovremo aspettare ancora qualche mese: il debutto della nuova CLA potrebbe avvenire, magari sotto forma di concept, al Salone di Monaco che inizia il prossimo 5 settembre.