La nuova Mercedes AMG GT torna a farsi vedere. Fotografata per la prima volta oltre un anno fa, la sportiva di Affalterbach si sta esercitando in vista di un debutto che appare ormai imminente.

Il prototipo delle nuove foto spia è sicuramente tra i più curiosi degli ultimi tempi, con una strumentazione elettronica sistemata provvisoriamente nei sedili posteriori che – unita alla presenza dell’adesivo giallo sulla carrozzeria – rappresenta un chiaro segnale della natura ibrida plug-in del modello.

Assetto rivisitato

Interamente camuffata nella zona anteriore, nelle fiancate e nel posteriore, la nuova AMG GT sembra mantenere le proporzioni del modello uscente, anche se non mancheranno alcune aggiunte inedite. Davanti, infatti, dovremmo vedere una nuova declinazione della calandra Panamericana, che contraddistingue tutti i modelli firmati AMG.

Nuova Mercedes AMG GT PHEV, le foto spia

Le grandi ruote (dietro s’intravedono pneumatici Pirelli 295/35 ZR20) e l’impianto frenante in carboceramica sono altre due chicche interessanti di questo muletto, che sfoggia anche un posteriore leggermente diverso dal modello attuale, con fari LED più sottili.

La presenza del doppio terminale fa intuire che la Mercedes delle foto sia equipaggiata con un powertrain sicuramente potente, ma non top di gamma, dato che l’AMG GT più veloce di tutte dovrebbe essere sempre riconoscibile per i quattro terminali.

Diventerà una 2+2

Come detto, è nell’abitacolo che c’è una vera sorpresa. A differenza dell’attuale generazione, infatti, la nuova AMG GT avrà una configurazione 2+2, per diventare una rivale ancora più temibile della Porsche 911. Al posto dei sedili posteriori, però, ci sono una serie di fili e centraline, oltre a quelle che sembrano delle celle di una batteria.

Le componenti elettroniche montate sui sedili posteriori

Naturalmente, si tratta di una sistemazione puramente sperimentale, dato che nel modello di serie tutte le componenti saranno integrate nella scocca, con un’attenzione importante da parte dei tecnici alla distribuzione dei pesi.

Detto ciò, è possibile che la Mercedes delle foto sia una versione 53 E Performance, con un sei cilindri in linea abbinato a un’unità elettrica per una potenza complessiva intorno ai 600-700 CV. In cima al listino dell’AMG GT, invece, ci dovrebbe essere la variante 63 E Performance, che potrebbe pareggiare gli 843 CV presenti sull’AMG GT Coupé4.

Nuova Mercedes AMG GT PHEV, le foto spia degli interni

Quando la vedremo dal vivo? Ci immaginiamo un possibile debutto all’IAA di Monaco a settembre o al Salone di Los Angeles a novembre.