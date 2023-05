Percorrere le strade della California del Sud con una decappottabile in una giornata di sole è di solito piacevole. Purtroppo, il conducente di questo prototipo di Mercedes CLE Cabrio ha dovuto tenere il tetto alzato, per ovvie ragioni. Tuttavia, ciò non ha impedito a KindelAuto su YouTube di girare un video e mostrare gli interni di questa vettura di prova camuffata.

Uno sguardo alle foto

Queste nuove foto spia rafforzano l'aspettativa che la nuova cabrio prenda in prestito spunti stilistici dalla Classe SL. Nonostante le pesanti coperture sulla parte anteriore, il primo piano preciso del frontale ci fa vedere bene i fari arretrati angolati e nascosti sotto le corrispondenti linee della carrozzeria.

Il frontale della Mercedes CLE Cabrio La Mercedes CLE Cabrio vista da dietro

Queste immagini ci mostrano bene anche la forma arrotondata della CLE nella parte posteriore, dove non ci sono elementi di scarico visibili. Questo non significa che si tratta di una Mercedes elettrica, ma che non è un modello AMG.

Il video spia

Guardando il video, quando la telecamera passa davanti al finestrino del passeggero, ci viene offerta una visione relativamente chiara dell'interno dell'abitacolo. Il grande schermo centrale angolato dell'infotainment è chiaramente visibile, così come il trio di bocchette rotonde del clima che lo sovrasta.

Mentre l'esterno della CLE potrebbe ricordare la Classe SL, l'interno è più simile all'attuale layout della Classe C. Anche qui è visibile lo schermo digitale per il guidatore e possiamo notare dei segni bianchi su entrambi i display che indicano che si tratta effettivamente di un prototipo.

E' ancora presto per sapere quale sarà la gamma motori della Classe CLE, ma ci aspettiamo di trovare un quattro cilindri turbo e inevitabili varianti AMG, con un possibile ibrido plug-in. Restate connessi e ne saprete di più.