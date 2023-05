A inizio maggio vi abbiamo mostrato le foto spia della Hyundai i30 restyling in versione due volumi, oggi invece vi facciamo vedere in anteprima la Fastback, la versione in stile sedan, ma col portellone e il lunotto a forte inclinazione.

Proprio come l'altra volta, anche questa i30 presenta una fascia anteriore completamente camuffata. I fari sembrano avere lo stesso design, con luci diurne a LED a forma di boomerang, ma la griglia trapezoidale suggerisce un inedito motivo esagonale.

Le nuove foto spia

Il camuffamento non ci permette di vedere l'aspetto del paraurti, ma guardando le immagini sembrerebbe che la griglia inferiore sia ritoccata e potrebbe esserci un nuovo paraurti per il modello più sportivo N Line. Inoltre, a differenza del prototipo avvistato all'inizio del mese, questo non presenta alcuna copertura del cofano.

La parte posteriore, invece, è completamente coperta. Non sappiamo se i fanali posteriori saranno modificati, ma sembrano un po' più rotondi rispetto al design attuale. Non si vede molto dal paraurti posteriore, tuttavia l'enorme quantità di camuffamenti potrebbe alludere a varie modifiche in questa zona.

Il posteriore della Hyundai i30 restyling Fastback

Novità in arrivo da Hyundai

La terza generazione di i30, lo ricordiamo, ha debuttato nel 2016, il che significa che il modello ha ormai sette anni. Michael Cole, capo europeo di Hyundai, ha recentemente confermato che le i10, i20 e i30 riceveranno tutte nuove generazioni.

Tuttavia, Hyundai ha già aggiornato la famiglia i30 nel 2021, quando il modello ha ricevuto un motore elettrificato. Sarà quindi interessante vedere se questo secondo restyling porterà ulteriori miglioramenti anche sotto il cofano.

Ancora da confermare è poi il ritorno della Hyundai i30 Fastback in Italia, mercato nel quale è stata in vendita dal 2017 al 2021.