La febbre da SUV e crossover non fermerà le compatte di casa Hyundai. In un’intervista ad Autocar, Michael Cole, il direttore della divisione europea del marchio, ha confermato che i10, i20 e i30 continueranno a vivere anche nei prossimi anni.

Questi tre modelli non abbandoneranno il Vecchio Continente, quindi, col brand che starebbe studiando già una nuova generazione.

C’è vita tra le compatte

Le parole di Cole spengono del tutto i rumors degli scorsi mesi che hanno riguardato soprattutto il futuro della i30. Recentemente si era parlato di un possibile addio al suo modello del segmento C anche a causa delle rigide normative antinquinamento Euro 7:

“Stiamo mettendo in chiaro la strategia dei modelli posizionati al di sotto della Kona. Per ora, i10, i20 e i30 sono ancora nei nostri piani, anche i relativi nuovi modelli. Non vogliamo perdere gruppi di clienti così importanti”.

Le tre Hyundai, comunque, andranno incontro a profondi cambiamenti nei prossimi anni. La gamma diventerà sempre più elettrificata ed è probabile che già entro il 2030 vengano presentate delle varianti 100% elettriche, soprattutto nei mercati dove il passaggio alle zero emissioni è già ben avviato.

La questione Euro 7 e il futuro del marchio N

In questa fase di transizione e con l’Euro 7 ormai dietro l’angolo, Hyundai potrebbe rivoluzionare il brand N. Sappiamo che la Casa vorrebbe confermare l’i20 N con motore termico, mentre l’i30 N potrebbe non avere un’erede a causa delle normative sulle emissioni. Stesso discorso per l’i10 che, al di là dell’allestimento N Line, non ha e non avrà una N pura.

Hyundai i20 N Hyundai i30 N

Il badge più sportivo del marchio coreano, comunque, sarà associato alle future elettriche, tra cui la Ioniq 5 N che arriverà nei prossimi mesi con un powertrain da circa 600 CV. E siamo sicuri che presto la “famiglia” si allargherà con la Ioniq 6 N e con altri modelli altamente prestazionali.