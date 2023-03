L’abbiamo vista per la prima volta a dicembre, quando Hyundai ne ha mostrato le prime foto. Un mese dopo sono arrivate le prime informazioni ufficiali e ora, finalmente, possiamo toccarla con mano.

Parliamo della nuova Hyundai Kona, la seconda generazione del crossover compatto che negli scorsi anni ha conquistato l’Europa con numeri davvero importanti, anche tra le elettriche.

La coreana punta sempre su una gamma di motorizzazioni tra le più complete sul mercato, dai motori a benzina elettrificati fino - appunto - all’elettrico puro, ma lo fa con una ricetta completamente nuova, a partire dalle proporzioni.

Un “salto” tra segmenti

Il cambiamento più evidente della Kona è proprio nelle dimensioni. Anche se Hyundai lo chiama ancora B-SUV, il modello si avvicina di più a un’auto di segmento C, con una lunghezza di 4,35 m (+14 cm rispetto alla generazione precedente), una larghezza di 1,83 m e un’altezza di 1,58 m. In sostanza, si è ridotto notevolmente il gap nei confronti della “sorella” Tucson, ora distante appena 15 cm in lunghezza.

Hyundai Kona Electric, il modello attuale La nuova Hyundai Kona

Ad accompagnare le dimensioni più generose, è uno stile estremamente futuristico, come si vede dalla linea LED che si sviluppa su tutto il frontale. Tra l’altro, le versioni elettriche si distinguono da quelle termiche per la presenza dei “pixel” sulla fanaleria anteriore e posteriore, un tema ricorrente anche sulle altre EV del marchio come la Ioniq 5 e la Ioniq 6.

Per il resto, la Hyundai abbina forme morbide a superfici squadrate, con un look che non passa certamente inosservato (soprattutto negli allestimenti sportivi N Line, definite dall’alettone e da un cattivissimo estrattore).

Come cambia l’abitacolo

Le dimensioni maggiori della carrozzeria si riflettono nell’abitacolo, con una spaziosità più elevata per i passeggeri anteriori e posteriori e la capacità del bagagliaio che è passata da circa 360 litri a 466 litri, una delle più importanti di tutto il segmento B. Ed è evidente anche l’evoluzione tecnologica della plancia, con due schermi da 12,3” l’uno che avvolgono l’intera plancia e un’head-up display da 12”.

Gli interni della Hyundai Kona hanno un look ispirato alle Ioniq, ma sono presenti dei dettagli inediti

L’infotainment (aggiornabile over-the-air) integra anche una nuova navigazione e permette di visualizzare nitidamente il Surround View Monitor, il sistema di telecamere che mostra quanto accade interno al veicolo durante le manovre.

Hyundai ha riprogettato la disposizione dei tasti, inserendo più comandi al volante e rendendo così più “pulito” il tunnel centrale per ricavare dei portabicchieri girevoli a scomparsa.

Grande attenzione è stata riposta anche alla progettazione dei sedili (con rivestimenti ecosostenibili), con quelli anteriori che hanno uno spessore ridotto del 30% per aumentare lo spazio per le gambe dei passeggeri posteriori. Inoltre, le sedute hanno una struttura con “funzione relax” per distribuire in modo più efficace la pressione corporea e alleviare la stanchezza nei viaggi più lunghi.

Tutto quello da sapere sull’elettrica

Al momento, i dettagli sulle versioni ibride (sia mild che full) scarseggiano, mentre sull’elettrica abbiamo già diversi dati. La Kona è disponibile in due tagli di batteria da 48,4 kWh (Standard Range) e da 65,4 kWh (Long Range), entrambe a trazione anteriore. Nel primo caso, la potenza massima dichiarata è di 218 CV e 255 Nm, mentre la seconda avrà 156 CV e sempre 255 Nm.

Per quanto riguarda l’autonomia nel ciclo WLTP, si passa dai 342 km della Standard Range ai 490 km della Long Range, con quest’ultima che consuma leggermente meno della versione con batteria più piccola (15,1 kWh/100 km contro 15,7 kWh/100 km).

La nuova Kona Electric ha una luce LED integrata nello sportello di ricarica

La Hyundai supporta la ricarica rapida fino a 350 kW, con la possibilità di passare dal 10 all’80% (della variante da 64,8 kWh) in 41 minuti. Per facilitare le operazioni alla colonnina è presente una luce LED all’intero dello sportellino, con quest’ultimo che è riscaldato per funzionare con temperature fino a -30°C.

È sicura e ti tiene sott’occhio

La dotazione dei sistemi di guida assistita è davvero completa. Oltre alle ormai onnipresenti tecnologie per la frenata d’emergenza, il mantenimento di corsia e l’avviso di collisione in retromarcia, la Kona fa affidamento sull’innovativo Driver Status Monitor che utilizza la telecamera posizionata sul cruscotto per analizzare il volto del conducente e avvisarlo in caso di distrazioni in situazioni di potenziale emergenza.

Utile anche il Blind Spot View Monitor, che proietta sul quadro strumenti l’immagine del lato posteriore dal quale è in arrivo un veicolo. Per uscire dai parcheggi stretti, invece, c’ il Remote Smart Parking Assist che consente alla Kona di muoversi avanti e indietro (nelle sole versioni EV ed HEV) tramite dei comandi a distanza.

A tal proposito, la Hyundai può essere bloccata e sbloccata tramite la Digital Key 2 Touch. In pratica, utilizzando la comunicazione NFC di smartphone o smart watch, basta avvicinarsi alla vettura col proprio dispositivo mobile per aprire o chiudere le portiere.