Il 2022 per la Hyundai Ioniq 5 inizia con una serie di aggiornamenti che aumentano la digitalizzazione e la potenza delle batterie, con l'introduzione di specchietti retrovisori (interno ed esterni) digitali e nuovi accumulatori da 77,4 kWh, stessa potenza che si ritrova sulla "cugina" Kia EV6. A loro è dedicato anche un nuovo sistema di condizionamento. Il model year 2022 prevede anche una novità per l'assetto, in modo da aumentare ulteriormente il comfort.

Ancora non si conoscono i prezzi delle novità, così come la data di introduzione a listino, prevista comunque per settembre 2022.

Per andare più lontano

Parlando di auto elettrica non si può non iniziare dalle batterie, con le nuove da 77,4 kWh che prenderanno il posto di quelle da 72,6 kWh attualmente disponibili e rappresenteranno così il top di gamma, mentre rimangono confermate quelle da 58 kWh. I nuovi accumulatori potranno essere abbinati o alla sola trazione posteriore, con potenza di 218 CV, o all'integrale con 2 motori elettrici per un totale di 300 CV.

I dati sull'autonomia non sono stati diramati ma ci si aspetta un incremento del chilometraggio percorribile con una carica, così come potrebbero crescere (di poco) i tempi di ricarica che, sulle versioni equipaggiate con batterie da 72,6 kWh, è di un'ora e 12 minuti con una linea da 100 kW.

Il model year 2022 della Hyundai Ioniq 5 (tra le novità 2022 della Casa) prevede anche l'adozione di un nuovo sistema di condizionamento per le batterie, così da adattare automaticamente la temperatura durante il viaggio, garantendo condizioni di ricarica ottimali, specialmente durante i periodi più freddi. prestazioni di ricarica nelle condizioni ambientali più fredde. Il sistema dialoga col navigatore satellitare dell'auto e si attiva in automatico appena si inserisce un punto di ricarica come destinazione.

Per vederci meglio

Se i 2 grossi monitor di strumentazione e infotainment non vi dovessero bastare le novità della Ioniq 5 prevedono anche 2 nuovi monitor, ancorati ai pannelli porta, per gli specchietti retrovisori digitali del sistema Digital Side Mirrors, con 2 telecamere esterne al posto dei classici specchi. In più anche lo specchietto centrale si digitalizza grazie a una telecamera montata sotto lo spoiler posteriore.

Infine viene introdotta anche la funzione Smart Frequency Dampers, per migliorare la risposta delle sospensioni anteriori e posteriori.

