La lista delle novità 2022 di Hyundai non sarà abbondante come le due annate precedenti, in cui la Casa coreana ha rinnovato e ampliato l'intera gamma e gettato le basi per quella elettrica, ma farà comunque importanti passi verso il completamento della famiglia emissioni zero iniziata con la Ioniq 5: sono infatti attesi il lancio della berlina/coupé Ioniq 6 e la presentazione della versione definitiva del SUV a 7 posti Ioniq 7.

A proposito di modelli sportivi, proprio il 2022 vedrà anche completarsi l'offerta della stessa Ioniq 5 con il modello N, la prima elettrica a fregiarsi del badge dedicato alle sportive della Casa, pronto a estendersi su tutti i modelli.

Il 2022 potrebbe infatti mostrarci anche qualcos'altro in questo senso, come la i30 N Wagon e la Elantra N, due modelli possibili su cui però ad oggi la Casa non ha ancora deciso. Inoltre, ci sarà qualche novità importante anche uno degli attuali modelli di punta, che sarà svelato nelle prossime settimane.

Ecco cosa ci riserva Hyundai per il 2022:

Hyundai Bayon Gpl

Hyundai continua a credere nell'alternative a Gpl per i modelli base della sua gamma e dopo i10 e i20 ora lo propone anche sul B-SUV Bayon. La variante con doppia alimentazione, allestita sempre dalla BRC di Cherasco (CN), si basa sulla motorizzazione 1.2 aspirata a benzina, che con l'alimentazione a gas scende da 84 a 81,8 CV ma consente una maggiore economia di marcia.

Hyundai Bayon Gpl

La Hyundai Bayon GPL è già ordinabile e selezionabile dal configuratore, con un prezzo base di 2.000 euro in combinazione con uno specifico allestimento base X-Tech. Le consegne inizieranno a brevissimo, con l'anno nuovo.

Nome Hyundai Bayon Gpl Carrozzeria SUV Motori 1.2 bi-fuel benzina/Gpl Data di arrivo Gennaio 2022 Prezzi da 20.000 euro

Hyundai Ioniq 5 N

La Hyundai Ioniq 5 è in vendita in tre versioni, due a motore e trazione posteriori con potenze di 170 e 217 e una AWD da 305 CV, ma sappiamo che la piattaforma di riferimento, la stessa su cui nasce Kia EV6, ha un potenziale ben più elevato, fino a 585 CV con la batteria da 77 kWh.

Hyundai Ioniq 5 N

Alcune recenti foto spia mostrano una Ioniq 5 dall'abbigliamento un po' più sportivo, con assetto ribassato, cerchi e penumatici performance e passaruota allargati e ha un'aria piuttosto vicina al definitivo. Dovremmo infatti vederla per metà anno circa.

Nome Hyundai Ioniq 5 N Carrozzeria Crossover medio Motori 2 Elettrici Data di arrivo Luglio 2022 Prezzi da 72.000 euro (indicativo)

Hyundai Ioniq 6

Il secondo modello dell'alto di gamma Ioniq presente nel calendario novità 2022 sarà una berlina sportiva molto profilata come suggerito dall'affascinate concept car Prophecy del 2019 che ne mostrava l'ispirazione in una forma molto pura.

Hyundai Ioniq 6 prototipo

La Hyundai Ioniq 6 dovrebbe avvicinarsi ai 4,8 metri di lunghezza e offrire un generoso bagagliaio. Per ora, le foto spia mostrano soprattutto un interessante andamento del padiglione. La vedremo nella seconda parte dell'anno, anche se le consegne vere e proprie inizieranno più facilmente con il 2023.

Nome Hyundai Ioniq 6 Carrozzeria berlina-coupé Motori 1 o 2 elettrici Data di arrivo Settembre 2022 (lancio) Prezzi da comunicare

Hyundai Ioniq 7

La prima anticipazione di Hyundai Ioniq 7 l'abbiamo avuta da pochissimo con la concept car Seven presentata al Salone di Los Angeles, che ha confermato l'impostazione del SUV di dimensioni generose (circa 5 metri di lunghezza e ben 3,2 di passo) e con 7 posti.

Hyundai SEVEN Concept

La base è la medesima di Ioniq 5 e Ioniq 6, oltre che di Kia EV6, con batterie a 800 Volt e un sistema di ricarica in grado di gestire una potenza massima di 350 kW, in grado di portare la riserva dal 10% all'80% in appena 20 minuti. Entro l'anno dovrebbe essere mostrato il modello di serie, che però sarà a tutti gli effetti lanciato nel 2023.