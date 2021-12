Toyota offrirà numerose novità nel 2022, andando ad arricchire una gamma già ben articolata, soprattutto nel segmento sei SUV, mettendo in campo anche nuovi modelli sportivi.

Buona parte delle novità saranno naturalmente ibride, come è già oggi per la quasi totalità dell'offerta Toyota, ma non soltanto: con la Aygo X e la GR86, infatti, il marchio delle 3 ellissi offrirà quelle che potrebbero essere l'ultima citycar e l'ultima coupé non ancora elettrificate, mentre all'opposto il SUV BZ4x rappresenta il primo modello 100% elettrico, capostipite di una famiglia in arrivo nel corso dei prossimi 5 anni.

Ecco dunque le novità Toyota del 2022

Toyota Aygo X

L'accordo con PSA che aveva dato vita alle prime due generazioni di Toyota Aygo e alle sue gemelline francesi a marchio Peugeot e Citroen è terminato ma se la ex-PSA ha deciso di uscire dal segmento A, la giapponese invece insiste, sebbene con un modello diverso.

La nuova Toyota Aygo X, come suggerisce il nome (che va inteso come "cross") è infatti una piccola crossover di 3,7 metri, 20 cm in più rispetto ai 3,5 metri che di solito rappresentano il limite del segmento A, ma abbastanza piccola da posizionarsi sotto la Yaris, di cui condivide il pianale offrendo spazi interni e un bagagliaio (231 litri) un po' più generosi di quelli di una "piccola".

Toyota Aygo X

Il pianale, non il motore, perché almeno all'inizio la Aygo X non sarà ibrida ma offrirà ancora un piccolo benzina da 1 litro e 72 CV che promette comunque consumi estremamente ridotti. Sarà disponibile con cambio manuale oppure CVT ma trazione sempre anteriore.

Nome Toyota Aygo X Carrozzeria mini-crossover Motori benzina Data di arrivo Marzo 2022 Prezzi da 15.000 euro (da confermare)

Toyota GR Corolla

Non è ancora stata annunciata ufficialmente, ma anticipata da un'immagine postata sul profilo Instagram della filiale USA: la GR Corolla, versione spinta della Corolla, firmata con l'acronimo della divisione sportiva Gazoo Racing come tutti i modelli performance, dovrebbe riprendere la meccanica della GR Yaris, dunque il motore 1.6 turbo potenziato però fino ad almeno 300 CV, e la trazione integrale Four.

Toyota GR Corolla camuffata

Così preparata, la GR Corolla dovrebbe tenere testa alla concorrenza delle prossime sportive ibride in arrivo nella gamma di Peugeot 308 e Opel Astra, oltre che alla classica Volkswagen Golf R. Si tratta del più misterioso dei modelli Toyota in arrivo, visto che tutte le altre vetture elencate in questo articolo e nel calendario delle novità 2022, sono ormai state svelate.

Nome Toyota GR Corolla Carrozzeria berlina 5 porte Motori benzina Data di arrivo fine 2022 Prezzi -

Toyota Corolla Cross

A metà tra C-HR e RAV4, Toyota Corolla Cross è un SUV di 4,46 che promette una particolare praticità d'uso e un vano di carico grande ma accessibile. Nasce sulla stessa base delle altre Corolla ed è naturalmente ibrido, ma con molte migliorie tra cui batterie più leggere per aumentare la potenza e l'autonomia.

Toyota Corolla Cross

In arrivo in Europa nella seconda metà dell'anno, offrirà una versione 2.0 Hybrid a trazione anteriore da 197 CV e una Hybrid AWD-i dotata di un secondo motore elettrico posteriore da 42 CV.

Nome Toyota Corolla Cross Carrozzeria SUV Compatto Motori benzina ibrido Data di arrivo Settembre 2022 Prezzi da definire

Toyota RAV4 restyling

Per il best seller Toyota RAV4 è arrivato il momento del facelift di metà carriera, anticipato dall'annuncio della nuova versione RAV4 Adventure che oltre alla caratterizzazione estetica un po' più offroad mostra inequivocabili segni di upgrade con nuovi fari a Led dalla firma luminosa differente, fendinebbia serpe a Led, cerchi in lega di nuovo disegno.

Toyota RAV4 Adventure

Il nuovo allestimento è atteso, insieme al MY 2022 di RAV4, per i primi mesi dell'anno. Non ci sono notizie di eventuali aggiornamenti alle motorizzazioni ibride, anche se potrebbero esserci ottimizzazioni delle batterie come quelle annunciate per la nuova Corolla Cross di cui abbiamo già parlato in questo articolo. Quanto ai prezzi, dovrebbero aumentare lievemente se non ci saranno novità tecniche più consistenti.

Nome Toyota RAV4 2022 Carrozzeria SUV Motori benzina ibrido e ibrido plug-in Data di arrivo febbraio 2022 Prezzi da 33.500 euro (indicativo)

Toyota BZ4x

Dopo aver introdotto il primo modello 100% elettrico sotto il marchio Lexus con l'UX 300e, Toyota si prepara ad entra nel mondo dell'elettrificazione pura con BZ4x, un SUV di medie dimensioni strettamente imparentato con la Subaru Solterra.

Le misure sono leggermente maggiori rispetto a quelle di RAV4, con lunghezza di 4,69 metri, altezza di 1,65 e larghezza di 1,86, ma la piattaforma elettrica determina anche proporzioni diverse e più atletiche, con un passo di 2,85 metri, e al tempo stesso spazi interni interessanti, compreso il bagagliaio da circa 450 litri.

Toyota BZ4x

La Toyota BZ4x debutterà verso metà anno con una variante a motore e trazione anteriori da 204 CV e una integrale fornita di un secondo motore, posteriore, per poco men odi 220 CV. La batteria avrà una capacità di 71,4 kWh che dovrebbe consentire un'autonomia massima di 450 km, In più ci saranno pannelli solari sul tetto che dovrebbero permetterle di recuperare nell'arco di un anno energia sufficiente a percorrere fino a 1.800 km a costo zero.

Nome Toyota BZ4x Carrozzeria SUV medio Motori elettrici, 1 o 2 Data di arrivo Luglio 2022 Prezzi da definire

Toyota GR86

Erede della GT86, la Toyota GR86 ne rappresenta la continuazione, incluso lo sviluppo portato avanti insieme a Subaru che riproporrà altresì la "gemella" BRZ. Anche se può sembrare poco più che un restyling della precedente si tratta in realtà di una vettura di nuovo sviluppo che cambia anche la sigla, adottando l'acronimo GR del reparto sportivo Gazoo Racing come tutti i modelli ad alte prestazione della gamma Toyota.

Toyota GR86 (Europa)

Oltre al design e agli interni, aggiornati anche nei contenuti (connettività, fanalerie a Led ecc...) cambia anche il motore, sempre boxer ma non più 2.0 da 200 CV, bensì 2.4 con 232 CV per uno 0-100 in poco più di 6 secondi. Niente turbo né ibrido, per ora resiste la tradizione, anche nell'offerta del cambio manuale a cui in alternativa si potrà preferire un automatico sempre a 6 rapporti.