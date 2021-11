Negli ultimi anni Peugeot è certamente stato il più attivo tra i marchi dell'ex-PSA, con almeno due lanci importanti nell'arco dei 12 mesi, e anche nel 2022 non sarà da meno: pur sostanzialmente nuova, infatti, la gamma del Leone attende di tornare a espandersi dopo la razionalizzazione degli ultimi anni che ha eliminato molti modelli di nicchia (dalle coupé-cabriolet alla RCZ) per concentrare le risorse su quelli di maggiori volumi.

Nel 2022 dunque, il Leone tornerà ad ampliare i suoi orizzonti ripartendo proprio dal cuore del listino, i modelli compatti: la 308 attende l'arrivo su strada della variante station wagon, ma anche l'anteprima dell'elettrica (che arriverà però nel 2023) e un modello sportivo firmato PSE e mosso da powertrain ibrido plug-in basato come per la 508.

A proposito di 508, per l'ammiraglia è il momento del restyling di metà carriera, che si dividerà il palcoscenico con l'altra grande novità, l'inedito crossover sportivo per ora indicato come 3008 Cross. Ecco, dunque, cosa ha in serbo Peugeot per il 2022:

Peugeot 308 SW

La prevendita della Peugeot 308 station wagon è iniziata la scorsa estate, poco dopo quella della berlina, e ad oggi entrambi i modelli sono regolarmente a listino anche se non hanno ancora invaso le strade. Il 2022 di Peugeot di aprirà quindi con il completamento del lancio di quello che negli ultimi anni è stato il modello-chiave del rilancio stilistico e tecnico.

Peugeot 308 SW

La Peugeot 308 SW in particolare si presenta con forme più massicce specie al posteriore, spazi ancora migliorati con bagagliaio da 608 litri per conservare il record di capienza stabilito dalla serie precedente e una gamma che ricalca quella della berlina, con motori PureTech benzina da 110 e 130 CV, diesel Blue HDi da 130 CV e due ibridi, quello da 225 CV e l'inedito da 180 CV.

Nome Peugeot 308 SW Carrozzeria station wagon Motori benzina, diesel e benzina ibrido plug-in Data di arrivo gennaio 2022 Prezzi da 24.750 a 44.450 euro

Peugeot e-308

La Peugeot 308 elettrica segnerà un altro debutto importante: fatta eccezione per Citroen e-C4, che però nasce sulla piattaforma CMP, quella delle utilitarie, e i vari multispazio come Berlingo e Rifter, l'ex-PSA non ha ancora modelli elettrici nel segmento C.

La e-308 colmerà questo vuoto insieme alla cugina Opel Astra nel 2023 e alla DS 4 l'anno seguente, ma prima è possibile che Stellantis ci sveli qualcosa di più sul powertrain elettrico, probabilmente più potente di quello delle "piccole".

Nome Peugeot e-308 Carrozzeria berlina 5 porte e SW Motori elettrico Data di arrivo 2023 (possibile anteprima fine 2022) Prezzi -

Peugeot 308 by PSE

In futuro non vedremo più modelli fregiarsi del marchio GTi, ma Peugeot a quanto pare intende offrire versioni performance di tutte le sue nuove vetture, lavorando sui powertrain elettrificati (e in futuro su quelli elettrici) come ha fatto con la 508 by PSE. Dunque, la prossima a rigor di logica potrebbe essere proprio la nuova 308, che condivide la stessa base dell'ammiraglia.

Nome Peugeot 308 by PSE Carrozzeria berlina 5 porte e SW Motori benzina ibrido plug-in Data di arrivo seconda metà 2022 (non confermata) Prezzi -

Peugeot 3008 Cross

Sin dalla comparsa delle prime foto-spia delle nuove 308 circola al voce di un possibile terzo modello della famiglia, un crossover dalle linee atletiche, a metà tra berlina e SUV. Le indicazioni più recenti collocano però il modello nella famiglia della 3008, come possibile variante coupé. Entrambe le ipotesi sono accattivanti.

Peugeot 3008 Cross

Nome Peugeot 3008 Cross (no nconfermato) Carrozzeria crossover-coupé Motori benzina, diesel, benzina ibrido plug-in Data di arrivo luglio 2022 Prezzi da definire

Peugeot 508 restyling

Lanciata nel 2018, la Peugeot 508 sarebbe matura per un aggiornamento di metà carriera, rientrando nella lista delle novità auto 2022, con novità di sostanza lasciando quasi intatto lo stile. Esteticamente potremmo dunque vedere una nuova mascherina come su 3008 e 5008, accompagnata magari dall'introduzione del secondo ibrido, da 180 CV, della 308 e da qualche novità in tema di ADAS e infotainment.