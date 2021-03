Manca davvero pochissimo all'arrivo della nuova generazione di Peugeot 308 che verrà presentata il prossimo 18 marzo su cui, tra l'altro, debutterà anche il nuovo logo della Casa. Sarà commercializzata in Europa e in Cina (dove sostituirà la 408, modello che da noi non è mai arrivato) ma non in America.

Arriverà sicuramente in versione compatta a cinque porte, la hatchback, e station wagon, ma non si escludono altre varianti tra cui una possibile crossover che, però, non dovrebbe arrivare sul mercato prima della metà del prossimo anno.

Avrà linee da coupé?

Secondo i colleghi di L'Argus, anche questa versione rialzata sarebbe basata sulla piattaforma EMP2 V3 che fa da base alle attuali 3008 e 5008 e su cui si costruirà anche la nuova 308. Questo nuovo crossover misurerebbe 4,7 metri di lunghezza e, logicamente, si svilupperebbe più in altezza rispetto alle sorelle berlina e station wagon.

La linea dovrebbe essere quella di un SUV coupé con un posteriore piuttosto muscoloso nelle linee e dovrebbe rappresentare un'alternativa più "sportiva" e stilosa rispetto ai SUV tradizionali attualmente in gamma.

Sotto il cofano niente diesel

Sotto il cofano non dovrebbero trovare spazio motori diesel ma solamente benzina elettrificati, tra cui il 1.2 PureTech mild hybrid declinato su diversi livelli di potenza e il 1.6 PureTech plug-in hybrid. Per quanto riguarda la trasmissione, potrebbe adottare il nuovo cambio e-DCT al posto del collaudatissimo EAT8.