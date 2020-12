Tra le nuove auto più attese del 2021 c'è sicuramente la nuova generazione della Peugeot 308, la compatta francese recentemente oggetto di un lieve restyling e che il prossimo anno si rinnoverà completamente, dallo stile alla tecnologia.

Già protagonista di alcune foto spia pubblicate qualche settimana fa, la nuova 308 torna oggi a mostrarsi con nuovi scatti di alcuni muletti camuffati in mezzo alla neve, accompagnati da altri muletti della DS 4.

Stile comune

Come già sottolineato nelle scorse occasioni, e come mostrato dal nostro render esclusivo, la nuova Peugeot 308 adotterà le ormai tipiche "zanne" luminose anteriori, proseguendo così il discorso stilistico iniziato dalla 508 e continuato sui restyling di 3008 e 5008. Ma parlare di stile e dettagli davanti a un'auto completamente avvolta da pellicola è difficile. Facile invece immaginare la presenza sia della versione 5 porte sia della station wagon.

Così come è difficile dire come saranno gli interni, anche se è scontata la presenza dell'iCockpit - probabilmente ulteriormente evoluto rispetto all'attuale - e al quale possiamo dare un primo sguardo grazie alla foto che ritrae la nuova 308 dal posteriore. Strumentazione rialzata e digitale, probabilmente con la stessa grafica tridimensionale di 208 e 2008.

Elettrificata si, e l'elettrica?

Alla base della nuova generazione di Peugeot 308 ci sarà la stessa piattaforma modulare EMP2 dell'attuale generazione, pronta però ad adottare anche motorizzazioni elettrificate con unità ibride plug-in, capaci quindi di percorrere decine di chilometri in modalità 100% elettrica. Difficile invece dire se ci sarà anche una versione unicamente a batterie.

Stesso discorso per un'eventuale Peugeot 308 GTI, per la quale PSA potrebbe optare per un powertrain elettrificato, così da offrire maggiore potenza senza dover adottare motori più grossi. Rimarrebbe il tema peso totale, ma tutto è ancora da capire.