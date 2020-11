Dopo aver presentato la propria intera gamma sportiva, dalla GTI da 245 CV alla R da 320 CV (per la quale manca ancora la variante station wagon) la Volkswagen Golf rimpolpa la propria offerta motori con la seconda variante plug-in, quella da 204 CV, per la 5 porte e la TGI a metano per la station.

Si tratta delle novità di punta per una gamma che conta ora anche nuove motorizzazioni mild hybrid e benzina.

La 5 porte

Come detto la novità principale, almeno in termini di potenza, riguarda la Golf ibrida plug-in da 204, seconda variante alla spina dopo la GTE da 245 CV, con autonomia in modalità elettrica pari a 71 km. Il prezzo di partenza per l’unico allestimento disponibile (lo Style) è di 38.500 euro.

Arrivano poi anche il mild hybrid 1.5 eTSI da 130 CV e cambio automatico DSG a 7 rapporti, a partire da 30.150 euro e il 2.0 TDI da 115 CV accoppiato ora anche all’automatico, con prezzo base di 31.950 euro.

La station a gas

Più corposa la lista novità per la Volkswagen Golf Variant, più “giovane” rispetto alla 5 porte e ora disponibile col 1.0 110 CV, il 1.5 da 130 e 150 CV e la sua controparte mild hybrid (di serie con cambio DSG) e il 2.0 TDI da 115 CV con cambio automatico.

La station compatta tedesca sarà mossa anche dal 1.5 TGI a metano da 130 CV con cambio automatico a 7 rapporti. Equipaggiata con 3 bombole da 17,3 kg totali permette di percorrere circa 400 km con un pieno di gas, potendo poi contare su un piccolo serbatoio da 9 litri per le benzina.

Caratteristica questa che rende la Golf Variant a metano una cosiddetta monofuel. Il prezzo di partenza è di 32.500 euro.

I prezzi della Volkswagen Golf 5 porte

Motore/allestimento Potenza Prezzo 1.0 TSI Live 110 CV 26.100 1.5 TSI Life 130 CV 27.450 1.5 TSI Style 130 CV 29.300 1.5 TSI R-Line 130 CV 29.500 1.5 TSI R-Line 150 CV 30.500 1.0 eTSI Life 110 CV 28.800 1.5 eTSI Life 130 CV 30.150 1.5 eTSI Style 130 CV 32.000 1.5 eTSI R-Line 130 CV 32.200 1.5 eTSI R-Line 150 CV 33.200 1.5 TGI Life 130 CV 32.500 1.5 TGI Style 130 CV 34.350 2.0 TDI Life 115 CV 29.950 2.0 TDI Style 115 CV 31.800 2.0 TDI Life DSG 115 CV 31.950 2.0 TDI Style DSG 115 CV 33.800 2.0 TDI Life DSG 150 CV 34.250 2.0 TDI Style DSG 150 CV 36.100 2.0 TDI R-Line DSG 150 CV 36.300 1.4 TSI eHybrid Style 204 CV 38.500

I prezzi della Volkswagen Golf Variant