Tempo di restyling per la Peugeot 308, che si aggiorna più nei contenuti e nella struttura della gamma che nell'estetica. In attesa della nuova generazione la media francese riceve qualche ritocco tecnologico e compie un ulteriore passo avanti sotto il profilo della sicurezza.

Linee e proporzioni restano quelle alle quali il modello ci ha ormai da anni abituato. Con l' ultimo model year fanno capolino nel listino una nuova tinta per la carrozzeria, il Blu Vertigo e un nuovo disegno per i cerchi in lega. All'interno, invece, spicca la presenza dell'i-Cockpit, che finalmente trova ora posto anche sulla 308 sia in variante due volumi, sia station wagon. Come su altri modelli firmati Peugeot questo ha una grafica completamente digitale e offre la possibilità di scegliere fra diverse grafiche preimpostate.

Tre allestimenti

Ma le novità più interessanti dell'ultimo aggiornamento della Peugeot 308 sono quelle che non si vedono. La struttura della gamma è stata rivista e semplificata per permettere ai clienti di poter scegliere allestimenti più accessoriati che, stando a quanto dichiarato dai vertici del marchio francese, assicurano un più alto valore residuo del modello una volta inserito nel mercato dell'usato.

Ora sono tre gli allestimenti tra i quali è possibile scegliere. Si parte da Active, per poi passare ad Allure ed infine GT. La particolarità ora è data dal fatto che ad ognuno di questi allestimenti è possibile abbinare specifici Pack che aumentano il livello di dotazione dell’allestimento stesso e del quale riprendono anche il nome. Solo per l’allestimento GT, inoltre, è riservato il Black Pack, che dona alla 308 un look ancora più sportivo, sostituendo tutte le cromature della carrozzeria con inserti in nero lucido e aggiungendo i cerchi in lega da 18 pollici diamantati Black Saphir. A parte, poi, troviamo l’allestimento Active Business, pensato per chi l’auto la usa principalmente per lavoro e offre di serie molti elementi utili a chi passa molte ore in auto.

Più sicurezza

Tanta poi la sicurezza a bordo della rinnovata Peugeot 308. La lista dei sistemi di assistenza alla guida è stata infatti aggiornata ed include ora elementi quali l’Adaptive Cruise Control, che lavora insieme alla frenata automatica d’emergenza e all’Active Lane Departure Warning.

A questi si aggiungono poi il Driver Attention Alert, in grado di avvisare il guidatore in caso di distrazione alla guida a velocità superiori a 65 km/h, lo Speed Limit Detection che legge i cartelli stradali e l’Active Blind Corner Assist, ovvero il sistema attivo di monitoraggio dell’angolo cieco.

Motori e prezzi

Sul fronte motori, la Peugeot 308 propone ancora esclusivamente unità benzina e Diesel. Peugeot ha dichiarato che più avanti arriveranno anche varianti elettrificate del modello, ma non ha specificato se sull’attuale generazione o sulla prossima. Ad ogni modo, ad oggi per chi punta sul benzina la scelta può cadere sul 1.2 PureTech da 110 CV o 130 CV, quest’ultimo anche con cambio automatico EAT8, mentre per chi preferisce il Diesel è stato messo a punto il 1.5 BlueHDi da 130 CV sia manuale sia automatico. Al vertice dell’offerta si posiziona la versione GTi, spinta dal noto 1.6 turbo da 263 CV, che resta però disponibile sono a stock.

Il listino della nuova Peugeot 308 si apre con la 1.2 PureTech da 110 CV in allestimento Active, proposta a 22.700 euro, mentre per il Diesel di accesso alla gamma servono 25.350 euro. La versione station wagon costa, a parità di allestimento, 1.000 euro in più, mentre per l’automatico bisogna prevedere una spesa extra di 2.000 euro.

Prezzi 308 berlina

PureTech Turbo 110 S&S Active: 22.700 euro

PureTech Turbo 130 S&S Active: 23.350 euro

PureTech Turbo 130 EAT8 S&S Allure: 27.860 euro

BlueHDi 130 S&S Active: 25.350

BlueHDi 130 EAT8 S&S Active Business: 29.350

Prezzi 308 Station Wagon