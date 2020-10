Presentata a inizio settembre la Peugeot 3008 restyling si prepara ad arrivare nelle concessionarie italiane, con prezzi a partire da 29.000 euro e i classici allestimenti della Casa del Leone.

Allestimenti che, nel caso in cui si scelgano il GT o il GT Pack, saranno integrabili con lo speciale Black Pack, pacchetto estetico dal prezzo di 500 euro che aggiunge dettagli neri all'esterno del SUV compatto francese.

Il nero va su tutto

Si parte con la griglia anteriore tridimensionale con listelli neri e logo in dark chrome, stesso effetto – ma satinato – utilizzato per le scritte 3008, GT e Peugeot. Le parti inferiori dei paraurti e delle minigonne sono in nero lucido, così come montanti e tetto, sul quale sono presenti barre in nero satinato. Ci sono poi nuovi cerchi in lega da 19" in nero Onyx e le protezioni dei brancardi in grigio tungstene.

Il Black Pack disponibile per la nuova Peugeot 3008 lascia invece intatto l'abitacolo, nel quale non si ritrovano elementi in nero e che mantiene quindi stile ed impostazione propri dell'allestimento scelto.

Classica o elettrificata

Arrivato a quasi 4 anni dal lancio, e dopo 800.000 unità vendute, il restyling della Peugeot 3008 ha riguardato principalmente l'estetica, con l'introduzione degli ormai classici elementi ottici verticali – introdotti alla nuova 508 e ripresi poi da 208 e 2008 – assieme ad altri dettagli rivisitati.

Le novità continuano anche in abitacolo, dove arrivano un nuovo schermo per la strumentazione digitale e l'altrettanto nuovo monitor touch da 10" per gestire il sistema di infotainment. Arrivano poi anche nuovi sistemi di assistenza alla guida, con visione notturna, riconoscimento segnaletica stradale e altro ancora.

Confermata la gamma motori, con i benzina 3 e 4 cilindri da 130 fino a 180 CV e il diesel BlueHDi da 130 CV, tutti disponibili anche (o solamente) in abbinamento col cambio automatico EAT8 a 8 rapporti. Disponibile anche la Peugeot 3008 ibrida plug-in, con 225 o 300 CV a seconda che si scelga la versione a trazione anteriore o l'integrale Hybrid4.