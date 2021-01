Dopo aver rinnovato 208 e 2008, per il 2021 Peugeot si concentrerà sui suoi modelli più grandi, a partire dai restyling dei SUV 3008 e 5008, presentati alla fine dello scorso anno e in arrivo in concessionaria, a cui seguirà la nuova generazione di Peugeot 308 completamente nuova.

Modelli classici accompagnati da una novità importante ed elettrificata: la 508 Peugeot Sport Engineered, la prima Peugeot sportiva che a un classico motore endotermico associa 2 elettrici.

Per una panoramica generale di tutte le novità auto in arrivo nel 2021 potete guardare il nostro calendario mese per mese.

Peugeot 3008 restyling

Presentato nell'autunno del 2020 e lanciato alla fine dell'anno, il SUV compatto 3008 è stato rinfrescato nel look, in particolar modo nel frontale, mentre dentro sono stati rinnovati strumentazione digitale e monitor centrale, ora da 10". Razionalizzata la gamma, con 4 allestimenti (Active, Business, Allure, GT) ma nuovi Pack di personalizzazione.

Confermata la gamma dei motori, che comprende i benzina 1.2 e 1.6 Turbo da 130 e 180 CV e i Diesel BlueHDi 1.5 e 2.0, da 130 fino a 180 CV. Il piatto forte è però rappresentato dalle due varianti ibride plug-in, la Hybrid a trazione anteriore da 225 CV e la Hybrid4 con doppio motore elettrico, 300 CV e trazione integrale.

La scheda

Nome Peugeot 3008 Carrozzeria SUV Motori Benzina, Diesel, benzina ibrido plug-in Data di arrivo In vendita Prezzo Da 29.000 euro

Peugeot 5008 restyling

L'aggiornamento del 5008, che è la variante "lunga" a 7 posti del 3008, è stato svelato poco dopo quello della sorella, con interventi analoghi sia esterni sia interni (nuovo frontale e fanalerie, nuova strumentazione digitale) e confermando la grande versatilità interna.

A differenza di 3008, qui continuano a non essere previste le motorizzazioni ibride: ci sono invece i turbo benzina 3 cilindri 1.2 da 130 CV con cambio manuale a 6 marce o automatico a 8 e e il 4 cilindri 1.6 da 180 CV, soltanto con il cambio EAT8. A gasolio abbiamo invece i BlueHDI 1.5 da 130 CV e 2.0 da 180 CV con cambio EAT8 di serie sul secondo e optional per il primo.

La scheda

Nome Peugeot 5008 Carrozzeria SUV Motori Benzina e Diesel Data di arrivo In vendita Prezzi da 31.750 euro

Peugeot 508 Peugeot Sport Engineered

Anticipata da un emozionante prototipo, la versione "vitaminizzata" della 508 sarà la prima a portar l'elettrificazione nel settore delle alte prestazioni, inaugurando anche nuove soluzioni stilistiche e grafiche come il logo con tre "graffi" in verde Kryptonite accompagnato da inserti dello stesso colore. Il tutto condito con assetto ribassato e ruote con cerchi da 20".

Il powertrain di questo modello, che sarà disponibile con le carrozzerie berlina e SW prede le mosse dall'Hybrid4 diciamo così "di serie", ma se la potenza del motore 1.6 turbo a benzina resta la stessa, 200 CV, la messa punto spinge sul contributo dei motori elettrici anteriore e posteriore (da 110 e 113 CV) per una potenza massima finale di 360 CV. Quanto basta per scattare da 0 a 100 km/h in soli 5,2 secondi, conservano però un'autonomia a trazione elettrica di oltre 40 km.

Nome Peugeot 508 Peugeot Sport Engineered Carrozzeria Berlina e SW Motore Benzina ibrido plug-in Data di arrivo Maggio 2021 Prezzo N.d

Peugeot 308

C'è grande attesa per la terza generazione della Peugeot 308, per la quale ci si aspettano tante novità. A partire dal desing, dove la compatta prenderà spunto dalle sorelle e adotterà il frontale con "zanne" luminose, mentre dentro ci si aspettano ulteriori evoluzioni dell'i-Cockpit, con nuove grafiche digitali.

Quanto ai motori, anche per lei è arrivato il momento dell'elettrificazione, che dovrebbe comprendere varianti ibride plug-in con il powertrain Hybrid di 3008 e 508 (con le quali condivide il pianale EMP2), e anche al versione sportiva GTI potrebbe scegliere questa strada. Non ancora confermata invece una variante 100% elettrica.

La scheda