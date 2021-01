L'avvento della prima elettrica ha dato una forte spinta a tutta la gamma elettrificata targata Ford. Non è solo l'elettrico puro a definire le sorti dell'Ovale Blue, ma pure full hybrid e plug-in hybrid.

Un'offensiva completa, che rilancia le quotazioni delle delle vetture meno compatte, più adatte ad ospitare famiglia e bagagli. È ancora presto per la nuova Mondeo, che dovrebbe arrivare solo nel 2022. Mentre tra versioni sportive ed edizioni speciali, c'è ancora tanto da raccontare per chi ama le prestazioni.

Ford Puma ST

Prima di entrare nel dettaglio delle novità elettrificate, meglio liberare la mente con la nuova Ford Puma ST. Ha ereditato la componente meccanica dalla sorella minore Fiesta ST. Motore turbo tre cilindri da 1,6 litri e 200 CV di potenza massima.

Il tutto condito da un assetto che fa del divertimento l'unica condizione possibile, con il vantaggio di poter giocare su volumi nettamente migliori rispetto a quelli della Fiesta. Una vettura che dovrebbe mettere d'accordo sia la componente femminile che quella maschile della famiglia. A chiudere il quadro ci pensa il cambio manuale a sei rapporti.

Nome Ford Puma ST Carrozzeria Crossover Motori Benzina Data arrivo In vendita Prezzi 33.900 euro

Ford Mustang Mach 1

Prima di passare alle auto elettriche ed elettrificate, nel 2021 sarà disponibile una nuova versione di Ford Mustang. Si tratta dell'edizione Mach 1. Equipaggiata con il V8 da 5 litri in grado di sviluppare 460 CV a 7.000 giri/min e 569 Nm di coppia a 4.600 giri/min. Questa è tra le versioni della sportiva a Stelle e Strisce più votata alla pista.

È disponibile nell'esclusivo colore Fighter Jet Grey, con cerchi in lega da 19 pollici a 10 razze Magnetic. Sono provvisti di pneumatici Michelin appositamente sviluppati per il modello ad alte prestazioni Ford.

Nome Ford Mustang Mach 1 Carrozzeria Coupé Motori Benzina Data arrivo Primavera Prezzi N.d.

Ford Mustang Mach-E

Sarà la protagonista assoluta del 2021 targato Ford. La nuova Mustang Mach-E non è soltanto la prima vettura dell'Ovale Blu a presentarsi come 100% elettrica. Ma porta in dote tutta una serie di specifiche che vedremo prossimamente anche su altri modelli in gamma. Una su tutte il complesso multimediale che passa al livello Sync 4.

Il fatto che abbia utilizzato la denominazione Mustang, dovrebbe rassicurare i detrattori di SUV ed elettriche, perché le intenzioni sono proprio le stesse di qualunque altra auto sportiva sul mercato.

Nome Ford Mustang Mach-E Carrozzeria SUV Motori Elettrico Data arrivo In vendita Prezzi 49.900 euro (trazione posteriore) 56.750 euro (trazione integrale)

Ford S-Max Hybrid

La famiglia si allarga, ma soprattutto si fa elettrificata. Sono sempre meno le monovolume destinate ai nuclei famigliari numerose presenti sul mercato. Ancora meno quelle dal tratto sportivo come Ford S-Max.

La maxi familiare verrà equipaggiata con lo stesso schema ibrido, di tipo full hybrid, già presente su Kuga. Schema che prevede l'adozione di un 2,5 litri quattro cilindri a benzina a ciclo Atkinson per la fazione termica. La potenza complessiva dovrebbe aggirarsi intorno ai 200 cavalli (probabile che saranno 225 come su Kuga).

Nome Ford S-Max Hybrid Carrozzeria Monovolume Motori Benzina full hybrid Data arrivo Primavera Prezzi N.d.

Ford Galaxy Hybrid

Di fatto potremmo considerare quanto detto poc'anzi per S-Max, valido pure per Ford Galaxy. Proprio colei che ha sempre avuto il ruolo tra le protagoniste alla voce “monovolume per famiglie”. Un segmento che per evitare l'estinzione deve cedere per forza all'elettrificazione.

Una rima necessaria che presenta la stessa componentistiche di cui sopra, ovvero il quattro cilindri a ciclo Atkinson da 2,5 litri. Con l'elettrico inserito all'interno del cambio automatico. Un connubio che ha come obbiettivo la riduzione dei consumi, ma soprattutto delle emissioni nocive.