La gamma di Ford continua la propria elettrificazione e dopo aver sistemato più o meno grossi motori elettrici sotto Kuga, Puma, Explorer, Fiesta, Focus e Mondeo (per non parlare della full electric Mustang Mach-E), è ora il turno delle monovolume S-Max e Galaxy, tra le novità Ford attese per il 2021.

Modelli che sopravvivono alla moda dei SUV e per prolungare ulteriormente la propria vita diventando full hybrid, affiancando al 2.5 4 cilindri ciclo Atkinson un piccolo elettrico, alimentato da un pacco batterie da 1,1 kWh.

Quanto consumano

Un "trapianto" derivato direttamente dalla Kuga Hybrid che, secondo i dati ufficiali, permette alla Ford S-Max Hybrid di consumare 6,4 litri ogni 100 km, emettendo 146 g/km di CO2, mentre per la Galaxy dichiara 6,5 litri ogni 100 km e CO2 emessa pari a 148 g/km.

A completare l'aspetto meccanico ci sono il cambio automatico a variazione continua, a passare coppia e cavalli solo e unicamente all'asse anteriore.

Monovolue ibride che grazie al pacco batterie sistemato sotto al divanetto posteriore non patiscono particolari riduzioni della capacità di carico: viaggiando in 7 la S-Max mette a disposizione 285 litri, la Galaxy 400, mentre con i 2 sedili dell'ultima fila ripiegati si toccano 700 litri per entrambe, che diventano rispettivamente 2.200 e 2.339 con anche il divanetto abbattuto.

I prezzi

Le Ford S-Max e Galaxy Hybrid sono già disponibili per gli ordini, con prezzi a partire rispettivamente da 44.850 e 48.650 euro, che diventano 33.200 e 36.050 grazie alla promozione della Casa. Gli allestimenti disponibili sono Titanium, ST-Line e Vignale per la S-Max, Titanium e V-Line per la Galaxy.