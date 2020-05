Il conto alla rovescia è già iniziato e manca davvero pochissimo all'unveiling ufficiale della nuova Ford Puma ST, la versione sportiva del crossover compatto americano il cui debutto è stato anticipato nelle ultime settimane da un teaser e dalle foto spia di muletti in fase di test.

I nostri grafici hanno immaginato in questo rendering come potrà essere la versione definitiva partendo proprio dal teaser diffuso da Ford. Il design sarà molto simile a quello dell'attuale Puma in allestimento ST Line protagonista del nostro Perché Comprarla, a parte che per alcuni dettagli.

Si riconosce dai dettagli

Da fuori si distingue dalla versione da tutti quelle componenti racing tipiche delle ST come il paraurti dal design sportivo, i cerchi in lega maggiorati, le minigonne laterali, lo spoiler posteriore e il doppio terminale di scarico. Dentro invece si riconosce dai badge specifici sparsi per l'abitacolo, dal volante e dai sedili sportivi Recaro.

Tre cilindri da 200 CV

Sotto il cofano dovrebbe trovare posto il motore a benzina della Fiesta ST. Si tratta del tre cilindri turbo EcoBoost da 1.5 litri capace di erogare 200 CV a 6.000 giri/min e 290 Nm di coppia massima tra 1.600 e 4.000 giri. La trazione è solamente anteriore e il cambio un manuale a sei marce.

Non si conoscono ancora le prestazioni ufficiali, ma basta dare un'occhiata ai numeri della Fiesta ST per farsi un'idea. La velocità massima tocca i 232 km/h con un'accelerazione da 0 a 100 in 6,5 secondi, con quest'ultimo dato che, per la Puma ST, potrebbe essere un po' più alto a causa dei chili sulla bilancia in più.

Fotogallery: Ford Puma ST, il rendering

10 Foto

Rispetto alla Fiesta, questo B-SUV avrà una messa a punto delle sospensioni specifica che dovrebbe ridurre l'altezza da terra di alcuni millimetri per contenere il rollio in curva a tutto vantaggio del piacere di guida.

Tenendo conto che, in questo momento, la Puma più costosa tocca i 28.000 euro, possiamo immaginare che il prezzo della variante ST si potrà aggirare intorno ai 32.000.