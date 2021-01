Per chi vuole comprare un SUV con motorizzazione mild hybrid e alimentazione a gasolio la scelta è piuttosto ridotta, con la Ford Kuga EcoBlue Hybrid 150 CV che si segnala fra le novità più recenti. Il due litri diesel da 150 CV con "aiutino" elettrico ha il grande vantaggio di avere l'omologazione come auto ibrida scritta sul libretto, ma davvero riesce a contenere i consumi?

La risposta a questa domanda arriva dalla nostra prova consumi reali che dimostra come la Kuga diesel mild hybrid sappia davvero fare economia di carburante consumando in media 4,30 l/100 km (23,26 km/l) nel tragitto standard Roma-Forlì. La spesa per il gasolio è pari ad appena 21,19 euro.

Nella media dei SUV diesel

Alcuni SUV diesel (non mild hybrid) di dimensioni anche inferiori hanno saputo fare meglio, come si nota dalla classifica consumi reali, ma la Kuga EcoBlue Hybrid riesce comunque a dire la sua contro regine dell'efficienza come Mercedes GLA 200 d 4Matic (3,40 l/100 km - 29,4 km/l) e Peugeot 3008 BlueHDi 130 (3,70 l/100 km - 27,0 km/l).

A pari merito con la Kuga c'è solo la BMW X2 xDrive 25d, mentre più della Ford hanno consumato le varie Citroen C5 Aircross BlueHDi 130 (4,50 l/100 km - 22,2 km/l), Alfa Romeo Stelvio 2.2 Turbo Diesel 180 CV (4,80 l/100 km - 20,8 km/l), Jeep Compass Limited 1.6 MultiJet II 120cv (4,85 l/100 km - 20,6 km/l) e Audi Q3 40 TDI quattro S tronic (5,10 l/100 km - 19,6 km/l). Per la cronaca l'ultra efficiente Ford Kuga ibrida plug-in aveva speso per lo stesso viaggio 22,86 euro contro i 21,19 euro di questa diesel mild hybrid.

Carica tanto e ha pure gli incentivi

Detto questo occorre ricordare la nuova Ford Kuga spicca su molte concorrenti per le grandi dimensioni da SUV compatto/medio, l'ampia capacità di carico nel bagagliaio e la comoda abitabilità interna, anche per cinque persone. A questo si aggiunge una bella dotazione di sicurezza e ausili alla guida che si può arricchire con alcuni pacchetti che portano il prezzo finale sopra i 36.000 euro (salvo promozioni Ford) come nel caso della nostra Titanium in prova che è in esaurimento scorte. Visto il basso livello di emissioni di CO2 anche questa Kuga può godere degli incentivi statali 2021 di 3.500 euro con rottamazione.

Bene in generale le finiture e i materiali, con qualche particolare delle plastiche interne non troppo piacevole al tatto, mentre i sedili posteriori regolabili aggiungono praticità al tutto. Il motore ha la giusta potenza e coppia per muoversi con disinvoltura nonostante la massa; peccato per il cambio manuale a 6 marce che, per quanto preciso e veloce, meriterebbe forse di essere sostituito da un automatico su un'auto di questo livello.

Costanza di rendimento, grande autonomia

Davvero eccellenti e di eccezionale costanza sono poi i consumi registrati dalla Kuga 2.0 EcoBlue Hybrid 150 CV 2WD Titanium nel corso delle altre prove sui più tipi percorsi di utilizzo, a partire dalla guida nel traffico di città che non impone frequenti soste al distributore.

Bene anche in autostrada e nella guida mista urbana-extraurbana, col serbatoio da 54 litri di gasolio che garantisce sempre autonomie molto elevate.

I consumi nelle varie situazioni di guida

Traffico in città (Roma): 6,5 l/100 km (15,3 km/l)

826 km di autonomia

826 km di autonomia Misto urbano-extraurbano: 5,5 l/100 km (18,1 km/l)

977 km di autonomia

977 km di autonomia Autostrada: 6,2 l/100 km (16,1 km/l)

869 km di autonomia

869 km di autonomia Economy run: 3,5 l/100 km (28,5 km/l)

1.539 km di autonomia

1.539 km di autonomia Massimo consumo: 15,9 l/100 km (6,2 km/l)

334 km di autonomia

Cosa dice la carta di circolazione

Modello Alimentazione Potenza Omologazione Emissioni CO2

(NEDC) Emissioni CO2

(WLTP) Ford Kuga 2.0 EcoBlue Hybrid 150 CV 2WD Titanium Ibrido

(gasolio) 110,30 kW Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC 113 g/km 135 g/km

Dati

Vettura: Ford Kuga 2.0 EcoBlue Hybrid 150 CV 2WD Titanium

Listino base: 32.000 euro

Data prova: 15/01/2021

Meteo (partenza/arrivo): Sereno, 12°/Sereno, 2°

Prezzo carburante: 1,369 euro/l (Diesel)

Km del test: 911

Km totali all'inizio del test: 7.762

Velocità media nel tratto Roma-Forlì: 78 km/h

Pneumatici: Hankook Winter i*cept evo2 SUV - 225/60 R18 104H M+S XL (Etichetta UE: C, B, 72 dB)

Consumi

Media "reale": 4,30 l/100 km (23,26 km/l)

Computer di bordo: 4,3 l/100 km

Alla pompa: 4,3 l/100 km

Scopri le modalità e i criteri della prova di consumo

Conti in tasca

Spesa "reale": 21,19 euro

Spesa mensile: 47,09 euro (800 km al mese)

Quanto fa con 20 euro: 340 km

Quanto fa con un pieno: 1.256 km

