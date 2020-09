3 / 12

Come annunciato, la Peugeot 508 Sport Engineered ha tre motori. Facendo una semplice operazione di addizione si può vedere che sommando 200 CV (motore termico) ai 200 CV (primo motore elettrico) con i 110 CV (secondo motore elettrico) si ottiene una potenza totale di 510 CV.

In realtà non è così, poiché non possiamo sommare potenza massima termica ed elettrica in quanto i propulsori non spingono mai tutti insieme al loro massimo. La 508 PSE arriva a sviluppare 400 CV di potenza di sistema e una coppia di 500 Nm, che non sono affatto pochi...!