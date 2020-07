Nei primi anni Duemila, i motori Diesel erano in piena escalation e grazie all'introduzione del common rail, si erano dimostrati pienamente in grado di sfidare i benzina anche sul piano delle prestazioni. Non a caso, molti modelli sportivi iniziavano a introdurre motorizzazioni a gasolio nella gamma dei loro modelli sportivi, non più rivolti a chi si accontentava di apparire, ma come vera alternativa anche dinamica.

Proprio per questo, al Salone di Parigi del 2002, Peugeot stupì doppiamente il pubblico presentando le RC Picche e Quadri, una coppia berlinette 2+2 a motore centrale e trazione posteriore, compatte ma con linee da supercar e al tempo stesso non prive di eleganza, completate dalle portiere incernierate in modo da aprirsi verso l'alto e l'esterno, e sedili monoblocco a guscio con cinture a quattro punti per tutti i quattro posti.

Le due anime

Oltre al colore, nero per la "Picche" e rosso per la Quadri", la differenza tra le due concept gemelle stava proprio nel motore: la prima aveva il 2.0 16V da 180 CV poi visto sulla più potente delle 206, siglata appunto RC.

La seconda montava il 2.2 HDi common rail della 607, in una versione potenziata dai 136 CV "di serie" a 175 e che sarebbe arrivata più avanti sull'ammiraglia. Per tutte, sospensioni a doppi triangoli sovrapposti e freni carboceramici.

Prestazioni analoghe

Grazie alla scocca leggera in acciaio e carbonio e alle dimensioni contenute (la lunghezza era di 4,3 metri per 1,90 di larghezza) il peso a vuoto era inferiore alla tonnellata: 900 kg per la Picche a benzina, 950 per la Quadri, che si rifaceva però con una coppia maggiore, 400 Nm contro poco più di 200. Entrambe montavano un cambio automatico sequenziale a 6 rapporti e raggiungevano le stesse prestazioni, 230 km/h di velocità e accelerazione da 0 a 100 in 6".

Diesel in pista

Le RC sembravano la risposta a chi accusava le Case francesi di scarsa intraprendenza sui modelli sportivi. In realtà, anche stavolta i fatti finirono per dare ragione ai critici perché non si andò mai oltre quei prototipi, almeno per quanto riguarda la produzione stradale. Fu infatti istituito un campionato monomarca (RC Cup) per una derivata di questa vettura, con aerodinamica ottimizzata e motore HDi adattato per funzionare con biodiesel al 50%.

