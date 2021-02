Dopo un 2020 difficile per tutto il settore auto, il 2021 si annuncia come un vero momento epocale per Peugeot che, subito dopo la nascita di Stellantis, si prepara ad un futuro da protagonista all’interno del nuovo Gruppo.

Lo fa presentando un’identità del brand completamente rinnovata, sottolineata da una grafica al tempo stesso minimalista e moderna del nuovo logo. Quest’ultimo farà il suo debutto sulla prossima generazione di 308 che verrà presentata in anteprima mondiale il prossimo 18 marzo.

Design minimal

Studiato, sviluppato e disegnato direttamente "in casa" (e non affidato a un'agenzia esterna come spesso accade), il nuovo logo della Casa del Leone propone un design semplice, preciso e con un forte riferimento al passato. Il logo, infatti, assomiglia molto a quello presentato sulla concept e-Legend del 2018. Un prototipo 100% elettrico che si basa sulla Peugeot 504 di fine Anni ’60.

Ma la nuova identità della Casa del Leone non passa solamente sulla presenza del nuovo logo sui futuri modelli del marchio. Infatti questo sarà presente su tutto ciò che riguarda il marchio: dai concessionari al sito, che ha visto il potenziamento di diverse funzionalità, passando per i canali social e i materiali press.

Il debutto sulla 308

Come abbiamo detto il nuovo logo debutterà proprio sulla nuova 308 che verrà presentata tra poco meno di un mese. Al momento non si conoscono molti dettagli della vettura ma sappiamo, ad esempio, che nascerà sulla piattaforma modulare EMP2 e che sarà dotata anche di un powertrain ibrido plug-in.

Nuova Peugeot 308, foto spia

Le numerose foto spia viste finora ci hanno permesso di scrutare le forme e alcuni particolari estetici della nuova 308. Sicuramente all’anteriore saranno presenti le ormai tradizionali luci diurne a sviluppo verticale e il nuovo logo della Casa del Leone.