La Peugeot 2008 è stata il primo B-SUV della Casa del Leone e si è messa in luce sin dalla prima generazione per il buon rapporto tra ingombri e spazi interni. Rapporto che oggi la seconda generazione esalta grazie alle dimensioni fattesi più generose.

L'obiettivo della Peugeot 2008, un po' come per tutti i B-SUV odierni, è porsi come valida alternativa a una berlina di segmento superiore, rivestendo il ruolo di vettura adatta alle famiglie ma nel contempo restando a proprio agio nel traffico urbano.

Peugeot 208, le dimensioni

Lunghezza 4.300 mm Larghezza 1.770 mm Altezza 1.530-1.550 mm Passo 2.605 mm Bagagliaio min. 434 max 1.467 litri

Le dimensioni della Peugeot 2008 recitano 4,3 metri esatti di lunghezza (4.300 mm) e 2.605 mm di passo, ossia la distanza tra il centro delle ruote anteriori e posteriori, misure che si avvicinano parecchio ai minimi del segmento C, quello dei modelli compatti. Rispetto alla precedente generazione, l'aumento è di quasi 15 cm in lunghezza e poco meno di 7 cm nel passo.

A fronte di questo, l'altezza della Peugeot 2008 è inferiore al metro e 60 cm (si va dai 1.530 ai 1.550 mm a seconda della versione), ossia qualche mm in meno, scelta che favorisce l'aerodinamica e quindi i consumi ma senza compromettere lo spazio interno, visto ce ci sono cm in più in senso longitudinale.

Peugeot 2008, il bagagliaio Peugeot 2008, il doppio fondo

Il bagagliaio della Peugeot 2008 ha una misura standard di 434 litri misurati con il metodo VDA, ossia ottenuto con oggetti solidi che simulano un carico reale, sempre al di sotto della cappelliera e con sedili posteriori in posizione normale. Sono appena 10 più di prima, ma salgono a 1.467 abbattendo gli schienali del divano posteriore, che purtroppo non scendono a filo del piano di carico) e, cosa importante, restano gli stessi anche sulla variante elettrica, grazie alla batteria posizionata nel tunnel e sotto i sedili che non sottrare spazi utili.

Peugeot 2008, bagagliaio e abitabilità

Per un modello a ruote alte, Peugeot 2008 ha poi una soglia del bagagliaio più bassa delle media, appena 700 mm, che agevola il carico, aiutato anche da uno "scalino" poco pronunciato tra la battuta del portellone e il piano di carico. Questo cela un doppio fondo non troppo poco profondo.

Peugeot 2008 offre motori a benzina, diesel e come già accennato, c'è anche un Peugeot 2008 elettrico con autonomia dichiarata di circa 300 km. Tutte le versioni sono a sola trazione anteriore, in quanto questa piattaforma non è predisposta per sistemi 4x4. Peugeot 2008 offre però un cambio automatico a 8 rapporti per i due benzina e il diesel più potenti.

Peugeot 2008, le motorizzazioni

Motorizzazione Potenza Alimentazione Trasmissione Puretech 100 101 CV Benzina Anteriore, cambio man. Puretech 130 130 CV Benzina Anteriore, c. man. o EAT8 Puretech 155 155 CV Benzina Anteriore, cambio EAT8 BlueHDi 110 110 CV Diesel Anteriore, cambio man. BlueHDi 130 130 CV Diesel Anteriore, cambio EAT8 Elettrica 136 CV Elettrica Anteriore

Peugeot 2008, le concorrenti con misure simili

La lunghezza più generosa pone Peugeot 2008 in competizione sia con altri B-SUV ambiziosi sia con modelli un po' più grandi: considerando un margine tra 4,25 e 4,35 metri, ecco le rivali dirette.

Jeep Renegade: 4,25 metri

4,25 metri Fiat 500X: 4,26 metri

4,26 metri Mazda CX-3: 4,28 metri

4,28 metri Suzuki S-Cross: 4,3 metri

4,3 metri Mini Countryman: 4,31 metri

4,31 metri Dacia Duster: 4,34 metri

4,34 metri Honda HR-V: 4,34 metri

4,34 metri Kia Niro: 4,35 metri

Le dimensioni delle concorrenti della Peugeot 2008