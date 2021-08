In un mercato automobilistico nel quale il possesso della vettura ha meno importanza che in passato, la formula del noleggio a lungo termine sta prendendo piede anche tra i privati.

In Peugeot, il brand per il noleggio si chiama Free2Move Lease, e tra gli esempi del mese di agosto c’è la recente SUV compatta 2008, in varie versioni: vediamo il modello con il turbo diesel da 110 CV.

Per una Peugeot 2008 BlueHDI 110 S&S Allure Pack, si può versare un anticipo di 6.457 euro, IVA compresa, e quindi pagare 11 rate mensili di 259 euro, per un massimo di 20.000 km.

In questa offerta, Peugeot ha messo nelle rate un po’ di tutto: tassa di proprietà, assicurazione RCA, antifurto e incendio e furto, manutenzione ordinaria e straordinaria, assistenza stradale H24 con vettura sostitutiva in caso di guasto e gestione sinistri.

I valori di esempio si riferiscono alla provincia di Milano, mentre non viene indicata la rata finale: di norma, per questo genere di offerta, si restituisce l’auto alla fine delle rate, passando il valore su un modello nuovo. Non è prevista la rottamazione: volendo, si può comunque accedere al noleggio con una permuta.

Vantaggi

Il vantaggio principale di queste offerte sulla Peugeot 2008, non vincolate a permuta o rottamazione, è che nella rata sono comprese quasi tutte le spese di gestione della vettura. Facendo due conti, si può arrivare anche a spendere qualcosa meno rispetto all’acquisto dei servizi separati, ma in ogni caso è un sistema senza pensieri, utilizzato infatti nella gestione delle vetture aziendali.

Svantaggi

E’ un’offerta che non prevede il riacquisto come esempio finale e in ogni caso il tipo di formula è pensato da Peugeot come un vero e proprio noleggio per un anno: al termine, si deve cambiare auto, come un’azienda.

In sintesi