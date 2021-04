Continuano a resistere gli incentivi statali per l’acquisto di vetture elettriche: tra le promozioni di aprile, quindi, non manca un modello recente come la Peugeot e-2008, che grazie all’ecobonus rottamazione e agli sconti Peugeot, può ridurre notevolmente il prezzo di partenza, con un finanziamento agevolato e alcuni servizi inclusi.

Nel dettaglio, per una Peugeot SUV e-2008 Allure Pack, con il motore elettrico da 136 CV, il prezzo più scendere da 40.150 euro fino a 26.450 euro, con la contestuale rottamazione di un veicolo fino a euro 6 immatricolato prima del 1 gennaio 2011 e intestato da almeno 12 mesi.

Con un anticipo di 4.176 euro, si pagano 35 rate mensili da 149 euro (TAN 4,5%, TAEG 5,5%) e una rata finale di 21.036 euro per un massimo di 30.000 km. Nell’importo di esempio è compreso il servizio facoltativo Efficiency, cioè tre anni in totale di garanzia con limite di 30.000 km, e manutenzione programmata per 36 mesi o 30.000 km.

Attenzione, perché da questo mese per aderire all’offerta è necessario scaricare il voucher dal sito Peugeot: una novità per rendere le proposte sempre più personalizzate, soprattutto per le promozioni sulle vetture in stock.

Vantaggi

Gli incentivi statali e l’offerta della Casa garantiscono un ribasso rispetto al costo iniziale di ben 13.700 euro; l’anticipo si mantiene di poco superiore ai 4.000 euro, mentre le rate di quasi 150 euro comprendono anche tre anni di garanzia e manutenzione ordinaria.

Un servizio facoltativo, ma che rende l’esempio ancora più interessante, tenendo anche conto dei vantaggi, anche fiscali, di possedere un veicolo elettrico.

Svantaggi

Per aderire all’offerta, oltre al possesso della vettura da rottamare con certi requisiti, occorre ricordarsi di compilare il voucher personalizzato dal sito Peugeot: un’occasione in più per valutare esattamente i costi aggiuntivi, come gli eventuali optional sulle vetture in promozione e gli oneri del finanziamento.

In sintesi