Alcuni la definiscono 4008, altri 3008 Cross. È certo, comunque, che Peugeot stia lavorando al progetto P54 dedicato a una versione coupé della 3008.

Un SUV con lunotto inclinato, quindi, in grado giocarsela con Renault Arkana e Cupra Formentor e che potrebbe essere molto vicino alla presentazione ufficiale.

Il primo SUV coupé

I colleghi Motor1 France hanno raccolto i vari rumors degli ultimi mesi per provare ad immaginare il primo SUV coupé della storia del Leone. A quanto pare, Peugeot starebbe preparando la sua proposta per un segmento in grande crescita e che vede costantemente nuovi concorrenti.

Peugeot 3008 Hybrid4 restyling Renault Arkana Cupra Formentor

L’idea sarebbe quella di capitalizzare il buon successo della 3008 per ricavare un modello con forme molto simili, ma col tetto spiovente e un look ancora più dinamico. Questa ipotetica 4008 potrebbe avere un bagagliaio leggermente più piccolo e meno spazio per la testa dei passeggeri posteriori, ma la linea dinamica potrebbe attrarre comunque una nuova fetta di clientela.

Oltre alle nuove proporzioni, Peugeot potrebbe aggiungere un nuovo stile dei fari e qualche allestimento ad hoc per caratterizzare la sportività del modello.

Benzina, diesel e ibrida

Per farsi un’idea di come potrebbe sembrare una Peugeot 4008 si può guardare la concept Quartz esposta al Salone di Parigi del 2014. Riguardo ai motori, invece, non ci dovrebbero essere grandi sorprese. Sotto al cofano, la 4008 condividerà i powertrain della 3008 con propulsori a benzina PureTech da 131 e 181 CV, un diesel da 131 CV e le ibride plug-in da 224 e 302 CV.

Peugeot Quartz Concept

Il modello sarà costruito sulla piattaforma EMP2 di Stellantis e dovrebbe essere lunga circa 4,6 metri. L’auto sarà assemblata nell’impianto Peugeot di Mulhouse dove verranno prodotte anche le nuove 308 e 308 SW. La presentazione dovrebbe avvenire a metà 2022, mentre l’arrivo in concessionaria è previsto entro il 2023.