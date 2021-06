Peugeot apre gli ordini e presenta il listino della nuova 308. 5 motorizzazioni e 5 allestimenti diversi per la compatta del Leone che arriverà in concessionaria da settembre.

I prezzi partono da 23.750 euro per la versione con motore benzina PureTech da 110 CV e allestimento Active Pack e toccano i 43.450 euro per l’ibrida plug-in da 225 CV col GT Pack.

Gli allestimenti

I cinque allestimenti sono l’Active Pack, l’Allure, l’Allure Pack, il GT e il GT Pack. Già nella versione base, la 308 è dotata di diversi sistemi ADAS (l’Active Safety Brake, il riconoscimento dei segnali stradali e il mantenimento di corsia), del climatizzatore automatico bi-zona, dei sensori di parcheggio posteriori e dei fari a LED.

Nell’Allure troviamo ulteriori sistemi di assistenza alla guida (tra cui la frenata automatica d’emergenza a tutte le velocità o anche il cruise control adattativo se si sceglie l’Allure Pack), la retrocamera a 180°, i cerchi in lega da 17”.

La GT ha una linea più sportiva e con dettagli dedicati. Qui troviamo anche i cerchi da 18”, i fari Matrix Full LED e l’i-Cockpit con Head-Up Digital 3D Display da 10”. Il GT Pack aggiunge all’estetica sportiva anche una dotazione di bordo incentrata sul benessere con l’Electric & Massage Pack (sedili anteriori riscaldabili e massaggianti) e l’impianto hi-fi Focal da 10 altoparlanti.

Naturalmente, la dotazione dei singoli allestimenti è integrabile attingendo alla lista di optionals. Tuttavia, le opzioni sono piuttosto limitate per la versione entry level Active Pack.

7 le tinte disponibili: Bianco Banchisa Pastello, le metallizzate Verde Olivine, Grigio Artense e Nero Perla e le tinte speciali Bianco Madreperla, Blue Vertigo e Rosso Elixir. Il Verde è offerto di serie su tutti gli allestimenti, mentre il prezzo delle altre verniciature varia dai 450 euro del Bianco Pastello, fino agli 850 euro delle speciali, passando per i 700 euro delle metallizzate.

I dati sulle motorizzazioni

Il listino della nuova 308 si compone di due motorizzazioni benzina 1.2 tre cilindri PureTech Turbo da 110 e 130 CV, una diesel 1.5 BlueHDi da 130 CV e due ibride plug-in da 180 e 225 CV. A settembre saranno disponibili solo l’ibrida più potente (abbinata al cambio automatico e-EAT8), il benzina da 130 CV con cambio manuale a 6 marce e il diesel da 130 CV con cambio EAT8. La produzione delle altre versioni, invece, partirà da ottobre.

Il benzina da 110 CV (abbinabile esclusivamente al cambio manuale a 6 rapporti) ha consumi di 5,3 l/100 km (ciclo WLTP) e un’accelerazione 0-100 km/h di 10,5 secondi. La versione da 130 CV ha gli stessi consumi, ma uno scatto inferiore di 9,6 secondi. Se si sceglie l’EAT8 i consumi salgono a 5,6 l/100 km, mentre lo scatto resta praticamente identico.

La 308 diesel può contare su 300 Nm di coppia e risultati identici per consumi e accelerazione per le due versioni con cambio manuale e automatico (4,2 l/100 km il 6 rapporti e 4,3 l/100 km l’8 marce e 10,6 secondi per lo scatto da fermo).

Entrambe le ibride sono esclusivamente disponibili con l’e-EAT8. L’accelerazione 0-100 km/h è di 7,6 secondi per la 180 CV e 7,5 secondi per la 225 CV. Piuttosto elevata la velocità massima di 225 km/h per la prima e 235 km/h per la seconda.

In fase di omologazione, invece, i dati relativi a consumi ed emissioni. Per la 180 CV si parla di 1,1 l/100 km e 25 g/km di CO2, mentre per la più potente di 1,1-1,3 l/100 km e 24-30 g/km di CO2.

Entrambe dispongono di un caricatore di serie da 3,7 kW e di un’opzionale da 7,4 kW. Nel primo caso, il tempo di ricarica 0-100% di 7 ore e 5 minuti, mentre con quello più potente ci si impiega 1 ora e 55 minuti.

Motorizzazione Active Pack Allure Allure Pack GT GT Pack PureTech Turbo 110 S&S* 23.750 euro - - - - PureTech Turbo 130 S&S 24.550 euro 26.750 euro 27.750 euro - - PureTech Turbo 130 EAT8 S&S* - 28.750 euro 29.750 euro 31.950 euro 33.950 euro BlueHDi 130 S&S* 26.550 euro 28.750 euro 29.750 euro - - BlueHDi 130 EAT8 S&S - 30.750 euro 31.750 euro 33.950 euro 35.950 euro HYBRID 180 e-EAT8* - 36.750 euro 37.750 euro 39.950 euro 41.950 euro

HYBRID 225 e-EAT8 - - - 41.450 euro 43.450 euro

* a partire da ottobre 2021

Prezzi chiavi in mano, esclusa IPT e messa su strada