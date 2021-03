3 / 12

La Peugeot 308 di ultima generazione si presenta con un design completamente rivoluzionato che, a detta della Casa francese, si è avvicinato alle linee delle vetture premium del segmento: dalla BMW Serie 1 alla Mercedes Classe A.

Per ottenere questo risultato, i tecnici francesi hanno lavorato molto sulla parte anteriore, sul cofano e sul parabrezza arretrato di 10 centimetri che rendono più slanciata e sportiva la vettura.

Nel frontale spicca anche una nuova griglia di dimensioni più grandi che ospita il nuovo logo, con la targa posizionata più in basso. Nella zona posteriore, i fianchi scolpiti e la fascia nera a tutta larghezza aumentano l’impatto visivo su strada.

Ci sono però anche alcuni elementi che non sono cambiati, come i finestrini posteriori dalla forma particolare: Peugeot la definisce "medaglione laterale" e dalla 205 in poi è passata molte volte di modello in modello.