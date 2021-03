La nuova Peugeot 308 rappresenta un cambiamento davvero importante sotto il profilo del design e della tecnologia di bordo.

Un salto nel futuro notevole rispetto alla precedente generazione presentata nel 2013 e rivisitata nel 2017. È trascorso praticamente un decennio tra i due modelli e per questo il confronto fa ancora più impressione.

Tutta un'altra faccia

Partiamo dal "volto" della 308. La linea del cofano è più bassa e più sportiva, mentre la calandra è cresciuta parecchio sia in altezza che in larghezza. Il "naso" della nuova Peugeot mette in mostra il logo rinnovato della Casa e si unisce alle luci con effetto 3D.

Ai lati del paraurti si nota anche il prolungamento del faro, ovvero il "graffio del Leone" che connota tutte le Peugeot di nuova generazione tra cui la 208 e la 508.

Di lato notiamo le forme più muscolose e le profonde nervature che attraversano le portiere. Più massicci anche i passaruota, mentre il montante C è più largo e trasmette un'idea di solidità. Nel complesso, sono evidenti i 2 cm di altezza in meno rispetto al modello precedente.

Iniezione di sportività

Come il frontale, anche la zona posteriore è stata completamente rivista. Qui ritroviamo due elementi caratterizzanti del nuovo corso stilistico di Peugeot, ovvero il dettaglio nero che attraversa tutto il portellone e il grande diffusore nero. Quest'ultimo integra i due scarichi (finti) cromati.

Piuttosto originale anche il disegno dei fari LED coi diodi che sono disposti in diagonale. È cambiata anche la posizione della targa che è stata integrata nel diffusore.

Interni a base di stile e tecnologia

I cambiamenti continuano all'interno. La 308 precedente aveva comunque un abitacolo moderno anche all'epoca del debutto, ma col nuovo modello l'idea di innovazione è di un livello superiore. Gli interni sono più ergonomici e ancora più essenziali.

La leva del cambio è sparita ed è stata sostituita dai pulsanti, mentre lo schermo è aumentato di dimensioni e ha una nuova grafica. Nuovo anche il cruscotto i-Cockpit che è ora interamente digitale con animazioni virtuali in 3D.