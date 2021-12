A partire dall'autunno 2022, cioè tra un anno esatto, i primi clienti europei potranno guidare la Toyota Corolla Cross, il nuovo SUV compatto con motorizzazione full hybrid che si posiziona a metà strada tra la C-HR e la più grande RAV4.

La nuova arrivata della famiglia Corolla è anche la prima Sport Utility nei cinquantacinque anni di storia del modello e porta al debutto la quinta generazione del sistema full hybrid Toyota, sia a trazione anteriore che integrale AWD-i.

Un nuovo SUV lungo 4,46 metri

L'architettura modulare della Toyota Corolla Cross è la stessa TNGA-C (o GA-C) utilizzata da Corolla Hatchback e Corolla Touring Sports, ma le forme da sono quelle più rialzate e massicce tipiche dei SUV.

Lunga 4,46 m, larga 1,82 m, alta 1,62 m e con un passo di 2,64 m, la Corolla Cross è pensata per la praticità di utilizzo, per una grande visibilità verso l'esterno e per un'altezza interna che offra spazio a testa e gambe di tutti i passeggeri.

Anche il vano bagagli è stato studiato per avere una soglia di carico di altezza ridotta e una grande apertura del portellone. Un'ampia apertura è prevista pure per le portiere posteriori.

197 CV a trazione anteriore, 42 CV in più per la AWD-i

Il sistema ibrido di quinta generazione della Toyota Corolla Cross sfrutta batterie al litio più potenti e più leggere (-40% di peso) in modo che la potenza totale del motore termico di due litri e quello elettrico salga dell'8%.

La Corolla Cross Hybrid 2.0 a trazione anteriore FWD esprime così una potenza di 197 CV (contro i 184 di Corolla 2.0 Hybrid) e un tempo di 8,1 secondi nello scatto da 0 a 100 km/h.

Sulla Toyota Corolla Cross Hybrid a trazione integrale AWD-i c'è in più un motore elettrico sull'asse posteriore che aggiunge quasi 42 CV (30,6 kW) alla potenza totale. Il motore elettrico posteriore entra in funzione automaticamente per dare più trazione in condizioni di scarsa aderenza.

Un miglioramento è stato fatto anche nella risposta del sistema ibrido che ha ora una maggiore linearità tra le velocità della vettura e i giri motore, con una nuova calibrazione tra funzionamento del propulsore e pressione sul pedale dell'acceleratore.

Strumentazione digitale da 12,3"

Tra le nuove tecnologie presenti a bordo della Toyota Corolla Cross risulta subito evidente il quadro strumenti digitale da 12,3" configurabile abbinato allo schermo touch centrale da 10,5" con processore più veloce e connettività Apple CarPlay wireless e Android Auto con cavo.

Il pacchetto Toyota Smart Connect permette di avere navigatore cloud con info sugli eventi stradali, l'agente vocale e gli aggiornamenti online, mentre i servizi connessi dell'app MyT includono analisi dello stile di guida, posizione dell'auto, programmazione del clima e chiusura portiere da remoto.

Ausili alla guida evoluti

Relativamente alle dotazioni di sicurezza e agli ausili alla guida, la nuova Corolla Cross propone il T-Mate che unisce l'ultima generazione del pacchetto Toyota Safety Sense coi sistemi di guida attiva e assistenza al parcheggio. Per la prima volta è presente la limitazione dell'accelerazione a bassa velocità, l'assistenza al traffico in ingresso, il rilevamento dei veicoli in avvicinamento e l'assistenza alla svolta.

Altre nuove funzioni sono il sistema di arresto di emergenza (EDSS) e gli aggiornamenti Over The Air (OTA) e diversi miglioramenti sono stati riservati al Full Speed Range Adaptive Cruise Control (FSR ACC) e ai sistemi Lane Trace Assist (LTA) e Road Sign Assist (RSA). Non mancano poi Blind Spot Monitor (BSM) con Safety Exit Assist (SEA), Adaptive High Beam System (AHS) e assistenza al parcheggio con Toyota Teammate Advanced Park, Panoramic View Monitor (PVM), Rear Cross Traffic Alert con frenata automatica (RCTAB) e Intelligent Clearance Sonar (ICS).

Airbag centrale anteriore

Per la sicurezza passiva è stato previsto sulla Toyota Corolla Cross un ulteriore miglioramento degli standard della piattaforma GA-C ad alta rigidità, ma anche il nuovo airbag centrale anteriore che impedisce ai due occupanti di entrare in contatto tra loro in caso di urto laterale.

